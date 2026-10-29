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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Lorenzo Musetti Akhiri Penantian Gelar Sejak 2022 Usai Tumbangkan Taylor Fritz di Final Lyon

Lorenzo Musetti (Flashscore) - Image

Lorenzo Musetti (Flashscore)

JawaPos.com – Lorenzo Musetti berhasil meraih gelar ATP pertamanya sejak 2022 setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat, Taylor Fritz, dengan skor 6-3, 6-4 pada final turnamen Lyon.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Kemenangan tersebut menjadi gelar ketiga dalam karier petenis Italia berusia 24 tahun itu di level tur utama, setelah sebelumnya menjuarai Hamburg dan Napoli pada 2022.

Musetti menyebut keberhasilan tersebut terasa seperti mimpi yang tidak ingin ia akhiri setelah melewati perjalanan panjang untuk kembali menjadi juara.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 81 menit di Prancis, Musetti tampil dominan dengan mengamankan dua break servis pada awal setiap set.

Petenis yang pernah menduduki peringkat kelima dunia itu juga mampu memanfaatkan 28 kesalahan sendiri yang dilakukan Fritz, unggulan kedua dalam turnamen tersebut. Gelar ini sekaligus mengakhiri rentetan tujuh kekalahan beruntun Musetti di turnamen-turnamen besar.

Perjalanan Musetti menuju final tidak berlangsung mudah karena ia harus melewati pertandingan perempat final selama tiga setengah jam melawan petenis tuan rumah, Luca Van Assche.

Musetti kemudian menunjukkan ketangguhan mental pada semifinal melawan rekan senegaranya, Fabio Cobolli, dengan menyelamatkan empat match point sebelum memastikan tempat di partai puncak.

Musetti mengungkapkan bahwa semangat juang, dukungan tim, serta permainan yang lebih rileks menjadi kunci keberhasilannya meraih gelar yang terasa seperti mimpi tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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