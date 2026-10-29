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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.05 WIB

Daniil Medvedev Pertahankan Gelar Almaty Open dan Semakin Dekat Amankan Tiket ATP Finals

Daniil Medvedev (Flashscore) - Image

Daniil Medvedev (Flashscore)

JawaPos.com – Daniil Medvedev berhasil mempertahankan gelar Almaty Open setelah mengalahkan petenis Georgia, Nikoloz Basilashvili, dengan skor 6-7(6), 6-1, 6-3 pada partai final,

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Kemenangan tersebut menjadi gelar keempat Medvedev di ATP Tour sepanjang musim ini sekaligus memperbesar peluangnya untuk mengamankan tiket menuju ATP Finals di Turin.

Petenis unggulan teratas berusia 30 tahun itu juga mencatatkan keberhasilan mempertahankan gelar untuk pertama kalinya sepanjang karier profesionalnya.

Medvedev sempat kehilangan set pertama setelah Basilashvili memenangi tiebreak, meskipun petenis Rusia tersebut berhasil menyelamatkan dua peluang set point sebelumnya.

Namun, mantan juara US Open itu bangkit pada set kedua dengan mendominasi reli dan memanfaatkan kesalahan lawannya untuk menang 6-1.

Pada set penentuan, Basilashvili yang menempati peringkat ke-128 dunia semakin kesulitan mengendalikan permainan hingga Medvedev memastikan kemenangan dengan skor 6-3.

Keberhasilan di Almaty menjadi modal penting bagi Medvedev untuk mengejar satu tempat di ATP Finals yang dijadwalkan berlangsung di Turin pada 15–22 November.

Sejumlah pemain, termasuk Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, dan Ben Shelton, telah memastikan kelolosan, sedangkan Jannik Sinner dipastikan absen akibat cedera.

Medvedev selanjutnya dijadwalkan tampil di Vienna Open dan Paris Masters untuk meningkatkan peluang lolos ke turnamen penutup musim yang diikuti delapan petenis terbaik tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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