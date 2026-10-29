Elena Rybakina Juara Ningbo Open dan Raih Gelar Keempat Sepanjang Musim 2026

JawaPos.com – Elena Rybakina berhasil meraih gelar keempatnya sepanjang musim ini setelah menghancurkan Leylah Fernandez dengan skor 6-2, 6-2 pada final Ningbo Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (29/10), Petenis unggulan teratas sekaligus juara bertahan tersebut tampil dominan untuk mengalahkan Fernandez yang menempati peringkat ke-30 dunia asal Kanada dalam pertandingan dua set langsung.

Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Rybakina meraih gelar ke-15 sepanjang kariernya di turnamen WTA dan memastikan dirinya mempertahankan posisi nomor satu dunia pada akhir tahun.

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Rybakina langsung menunjukkan dominasinya sejak set pertama dengan mematahkan servis Fernandez dan unggul 4-2 melalui pukulan backhand menyilang yang akurat.

Petenis Kazakhstan berusia 27 tahun itu kemudian kembali menekan lawannya hingga menutup set pertama dengan skor 6-2 dalam waktu kurang dari 40 menit.

Memasuki set kedua, Rybakina kembali mematahkan servis Fernandez untuk memimpin 2-1, lalu menyelamatkan dua peluang break point pada gim keempat demi mempertahankan keunggulannya.

Fernandez berusaha memberikan perlawanan, tetapi permainan agresif dan konsisten Rybakina membuat petenis Kanada tersebut kesulitan mengembangkan permainannya.

Rybakina kembali mematahkan servis lawan untuk memperlebar keunggulan menjadi 5-2 sebelum memastikan kemenangan melalui pukulan forehand keras pada kesempatan pertama meraih match point.