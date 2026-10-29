Jelang MotoGP Malaysia 2026, Jorge Martin Menolak Menyerah dari Marc Marquez dalam Perburuan Gelar

JawaPos.com - Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menolak menyerah dalam perburuan gelar juara MotoGP 2026 meski tengah dibekap cedera menjelang seri Malaysia. Ia menegaskan, peluangnya untuk bersaing dengan Marc Marquez belum tertutup.

Martin menghadapi situasi sulit menjelang MotoGP Malaysia 2026 yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November di Sirkuit Sepang. Rider berjuluk Martinator itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan akibat kecelakaan di sesi balapan sprint MotoGP Australia 2026.

Akibat kecelakaan tersebut, ia gagal menambah poin dari balapan sprint. Beruntungnya, Martin masih memiliki peluang untuk memangkas jarak karena balapan utama MotoGP Australia dibatalkan akibat cuaca buruk yang mengganggu jarak pandang helikopter medis.

Menurut laporan Crash, Martin telah mendapat izin untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Malaysia 2026. Meski demikian, kondisi fisiknya akan kembali dievaluasi sebelum dirinya mengambil keputusan untuk tampil dalam balapan sprint maupun balapan utama.

Martin sendiri mengaku siap mengambil risiko demi menjaga peluangnya di kejuaraan dunia musim ini. Dia juga bersyukur karena kondisi cedera yang dialaminya tidak lebih buruk setelah kecelakaan di Phillip Island.

"Aku akan tetap berkendara meskipun pergelangan tanganku patah. Saya baik-baik saja. Kondisi saya bisa jauh lebih buruk setelah kecelakaan itu," kata Martin, dilansir dari Crash, Kamis (29/10/2026).

"Saya merasa bersyukur bisa berada di sini, bisa mencoba lagi setelah hanya lima hari sejak tulang radius saya patah. Tentu saja, dinyatakan fit adalah langkah pertama. Kemudian, berlatih adalah langkah yang lebih besar, jadi setelah berlatih saya akan memutuskan untuk melanjutkan atau tidak selama akhir pekan," lanjutnya.

Martin mengakui dirinya berada dalam situasi sulit untuk menentukan apakah mampu melanjutkan akhir pekan balapan di Sepang. Namun, juara dunia MotoGP 2024 itu tetap bertekad memberikan kemampuan terbaik sebelum memutuskan apakah kondisi fisiknya memungkinkan untuk tampil.