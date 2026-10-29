DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum Kejurnas Catur 2026 dengan 17 Medali

JawaPos.com - Kontingen DKI Jakarta kembali menjadi juara umum Kejurnas Catur ke-51 Tahun 2026 di Serang, Banten, dengan raihan 17 medali, terdiri atas enam emas, empat perak, dan tujuh perunggu. Hasil ini mengulang keberhasilan Jakarta pada Kejurnas Catur 2025 di Mamuju, Sulawesi Barat.

Ketua Percasi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengapresiasi atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh jajaran yang mendukung pencapaian tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga besar Percasi DKI Jakarta atas perjuangan dan kerja kerasnya sehingga Jakarta berhasil kembali menjadi juara umum Kejurnas Catur ke-51 Tahun 2026 di Banten," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari persiapan matang, kedisiplinan, dan kerja sama tim.

"Target yang kami canangkan sebelum keberangkatan ke Serang dapat tercapai. Raihan enam medali emas, empat medali perak, dan tujuh medali perunggu dengan total 17 medali merupakan hasil dari persiapan yang matang, disiplin, kerja sama tim, serta semangat juang para atlet yang luar biasa," beber Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan itu.

Kenneth menegaskan, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum juga menjadi dorongan untuk melanjutkan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Bagi saya, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum ini bukan sekadar soal medali dan trofi, tetapi juga bukti bahwa pembinaan catur di DKI Jakarta terus berjalan dengan baik. Saya bangga melihat para atlet dari berbagai kelompok usia mampu bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat nasional," tuturnya.

Ia mendedikasikan trofi juara umum kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan masyarakat Jakarta atas dukungan terhadap olahraga catur. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, ia juga menyampaikan pesan kepada generasi muda untuk terus mengejar prestasi.