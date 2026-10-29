Race Pack Depok Kids Run Festival Mulai Dibagikan, Hampir 1.000 Peserta Terdaftar

JawaPos.com – Pengambilan race pack Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 mulai digelar di Pesona Square, Depok, menjelang pelaksanaan acara pada Minggu (1/11). Hingga menjelang hari penyelenggaraan, hampir 1.000 peserta telah mendaftar untuk mengikuti ajang lari yang menyasar anak-anak dan keluarga tersebut.

Event Manager Depok Kids Run Festival Nabitha Ari Pritama mengatakan, pengambilan race pack berlangsung di lantai LG, Lobi Timur Pesona Square. Peserta yang telah mendaftar dapat mengambil perlengkapan untuk dua kategori lomba, yakni Kids Dash 40 meter dan Family Fun Run 2,5 kilometer.

“Jadi hari ini ada pengambilan race pack collection resmi dari Depok Kids Run Festival sendiri ini. Jadi adik-adik yang sudah mendaftarkan kedua acaranya kita, dari Kids Dash 40 meter maupun Family Fun Run 2,5 kilometer ini, bisa mengambil race pack-nya langsung di Pesona Square lantai LG Lobi Timur,” kata Nabitha kepada JawaPos.com, Rabu (28/10) malam.

DKRF 2026 menghadirkan dua kategori dengan konsep berbeda. Kids Dash 40 meter diperuntukkan bagi siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar (SD) di Depok. Sebanyak 270 siswa akan dibagi ke dalam tiga kelompok kelas, yakni kelas 1–2, 3–4, dan 5–6, masing-masing untuk kategori putra dan putri.

Sementara itu, Family Fun Run 2,5 kilometer mengajak anak-anak berlari bersama orang tua. Kategori ini dirancang untuk mendorong keluarga menjadikan aktivitas fisik sebagai kegiatan bersama.

Nabitha menjelaskan, rangkaian kegiatan sebelum acara utama juga mencakup sosialisasi ke sejumlah SD di Depok. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga lari sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.

“Harapannya untuk para peserta pastinya kita ingin menanamkan healthy lifestyle buat anak-anak di Depok, bukan di Depok doang, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, buat anak-anak jangan bermalas-malasan untuk berolahraga, ayo kita berolahraga sejak dini,” ujarnya.

Selain lomba lari, penyelenggara menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung pada hari pelaksanaan, mulai dari hiburan langsung, tenant makanan dan minuman, tenant sponsor, hingga area bermain anak atau Kids Zone.

1.000 peserta