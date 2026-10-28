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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Atlet Kembali Meninggal Dunia di Tengah Perhelatan Porprov Jateng 2026, Kali Ini dari Pencak Silat

Ketua KONI Jateng Sudjarwanto (kiri) bersama Direkrur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha (kanan) memberikan keterangan tentang atlet pencak silat Porprov Jawa Tengah yang meninggal dunia di Semarang, Rabu (28/10/2026). ANTARA/I.C. Senjaya - Image

Ketua KONI Jateng Sudjarwanto (kiri) bersama Direkrur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha (kanan) memberikan keterangan tentang atlet pencak silat Porprov Jawa Tengah yang meninggal dunia di Semarang, Rabu (28/10/2026). ANTARA/I.C. Senjaya

JawaPos.com - Ayudiah Rivana Tridiandinata, 19, atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026 dilaporkan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit.

Ketua KONI Jawa Tengah Sudjarwanto di Semarang, Rabu, membenarkan kabar meninggalnya atlet yang sempat menjalani operasi patah jari tangan itu.

"Almarhumah dirawat di rumah sakit setelah mengalami patah jari tengah saat bertanding pada Senin," katanya

Menurut dia, atlet tersebut dirujuk ke RS Primaya Semarang yang berada tidak jauh dari arena pertandingan untuk memperoleh perawatan medis karena patah jari tengah dan kemudian menjalani operasi pada Selasa (27/10) di rumah sakit tersebut.

Atlet yang turun di Kelas A 45-50 kg tersebut, kata dia, dikabarkan meninggal dunia pada Rabu pagi.

Sementara itu, Direktur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha mengatakan atlet tersebut diketahui meninggal dunia oleh petugas rumah sakit sekitar pukul 05.30 WIB saat akan dibangunkan.

"Saat akan dibangunkan, pasien dalam kondisi tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada denyut jantung," katanya.

Menurut dia, belum diketahui penyebab pasti meninggalnya atlet pencak silat tersebut.

Ia menuturkan seluruh protokol dan alur operasi sudah dijalankan sesuai prosedur.

Editor: Banu Adikara
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