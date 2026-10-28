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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.27 WIB

FOPI Surabaya Bidik 4 Emas di Porprov Jatim 2027

FOPI Surabaya bidik empat emas pada Porprov Jatim 2027. Pembinaan atlet dimulai sejak sekarang. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

FOPI Surabaya bidik empat emas pada Porprov Jatim 2027. Pembinaan atlet dimulai sejak sekarang. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com – Hendy Setiono resmi memimpin Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Kota Surabaya untuk masa bakti 2026–2030. 

Di bawah kepemimpinannya, Petanque Surabaya membidik empat medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.

Hendy menegaskan, persiapan menghadapi Porprov Jatim 2027 menjadi salah satu prioritas kepengurusan baru. 

Target empat medali emas tersebut juga sejalan dengan sasaran yang ditetapkan KONI Kota Surabaya untuk cabang olahraga petanque.

“Target kami adalah meraih empat medali emas pada Porprov 2027, sesuai dengan target yang diberikan KONI Kota Surabaya untuk cabang olahraga petanque,” kata Hendy saat ditemui awak media, Rabu (28/10).

Hendy yang juga pengusaha tersebut optimistis target itu bisa tercapai melalui persiapan yang matang dan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Keberhasilan tim petanque Jawa Timur meraih gelar juara umum dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) juga menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi Porprov mendatang.

“Saya optimistis target tersebut bisa dicapai dengan persiapan yang matang, latihan yang disiplin, serta kerja sama antara atlet, pelatih, dan pengurus,” tegasnya.

Menurut Hendy, Surabaya memiliki potensi atlet petanque yang perlu terus dikembangkan melalui pembinaan sejak usia dini. 

Editor: Banu Adikara
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