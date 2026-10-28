Depok Kids Run Festival Digelar 1 November, Ini Rute Lari dan Lokasi Parkir

Peserta Depok Kids Run Festival 2026 dapat mengambil race pack pada 27–28 Oktober di Pesona Square, Depok. Festival olahraga keluarga ini akan digelar pada 1 November di Depok Open Space. (Dok. Depok Kids Run)

JawaPos.com - Menjelang gelaran puncak Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 yang akan berlangsung pada Minggu, 1 November 2026 mendatang, pihak penyelenggara secara resmi merilis panduan teknis operasional acara.

Panduan ini mencakup detail lintasan lari (race route), tata letak kawasan festival (venue map), lokasi kantong parkir resmi, hingga penyiapan titik pos kesehatan dand pengamanan medis bagi seluruh peserta dan keluarga.

Penyelenggaraan festival olahraga keluarga perdana di Kota Depok ini mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan peserta anak sebagai prioritas utama. Mengingat event ini akan melibatkan ribuan anak-anak dan orang tua, seluruh zona kegiatan dirancang secara terstruktur dengan barikade sterilisasi serta penempatan petugas lapangan yang siaga di sepanjang area event.

Untuk memastikan kelancaran arus lari dan keselamatan pelari cilik, panitia memisahkan rute lomba berdasarkan dua kategori utama yang dihadirkan:

Rute Family Fun Run 2,5 Kilometer.

1. Rute Kategori Kids Dash 40 Meter (Khusus Anak SD)

Lintasan Kids Dash dilaksanakan secara penuh di dalam area tersterilisasi kawasan Depok Open Space. Menggunakan zoning track khusus sepanjang 40 meter yang dilengkapi dengan pembatas barikade di kedua sisinya, anak-anak dapat berlari dengan aman tanpa gangguan lalu lintas luar maupun kerumunan penonton.

Area start dan finish terkontrol secara ketat oleh tim panitia untuk mempermudah proses pemanggilan peserta (marshaling) serta pendampingan anak saat mencapai garis akhir.

2. Rute Kategori Family Fun Run 2.5K (Anak & Orang Tua/Pendamping)

Kategori ini mengambil rute luar ruangan (outdoor) yang melintasi jalan utama Kota Depok dengan pengawalan dan sterilisasi jalur. Garis Start dan Finish terpusat di depan Depok Open Space, Jalan Raya Margonda.

Rute lari mengarahkan peserta menyusuri sepanjang Jalan Raya Margonda menuju titik putar balik (turnaround) pertama di dekat area Favehotel Margonda Depok, lalu melintasi kembali kawasan depan ITC Depok dan Depok Open Space, hingga menuju titik putar balik kedua di dekat area Mie Gacoan Margonda sebelum akhirnya kembali finis di Depok Open Space. Panitia juga menyiagakan dua titik Water Station utama di sepanjang jalur 2.5K untuk memastikan kecukupan hidrasi seluruh peserta.

Dalam mengantisipasi tingginya mobilitas pengunjung dan kendaraan pada hari pelaksanaan, penyelenggara telah menetapkan ITC Depok sebagai lokasi kantong parkir utama (Parking Area) bagi kendaraan roda empat maupun roda dua peserta.

Akses dari kantong parkir ITC Depok menuju area utama acara di Depok Open Space dapat ditempuh dengan berjalan kaki singkat melalui akses pejalan kaki yang terhubung secara aman. Peserta diimbau untuk datang lebih awal guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Raya Margonda menjelang waktu flag-off.

Sementara itu, area dalam Depok Open Space disulap menjadi kawasan festival keluarga yang tertata rapi. Peta lokasi (Venue Map) membagi kawasan menjadi beberapa zona interaktif, antara lain:

Kids & Activity Zone: Lapangan tengah yang dilengkapi baricade khusus untuk berbagai aktivitas permainan anak dan panggung hiburan (stage).

Area Sponsor & UMKM: Puluhan booth sponsor (termasuk Sponsor Premium) serta area pameran kuliner (UMKM F&B) dan UMKM Non-F&B disiapkan untuk memanjakan keluarga pasca-lari.

Amfiteater & Tribun Penonton: Area duduk dan tribun yang nyaman bagi orang tua untuk menyaksikan jalannya perlombaan.

Area Parkir Depok Kids Run Festival.

Sebagai wujud komitmen terhadap keselamatan peserta, DKRF 2026 menggandeng Eka Hospital sebagai mitra medis resmi (Official Medical Partner). Fasilitas pos kesehatan (Medical Center) didirikan di titik-titik strategis area venue, yang dilengkapi dengan tim dokter, perawat profesional, perlengkapan pertolongan pertama, serta unit ambulans yang siap sedia merespons kondisi darurat di sepanjang rute maupun area festival.

dr. Audra Sheri, MARS selaku Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Depok, menegaskan kesiapannya dalam mengawal kesehatan para pelari cilik dan pendamping, "Kesehatan dan keselamatan seluruh peserta, khususnya anak-anak, adalah fokus utama kami. Eka Hospital menerjunkan tim medis berpengalaman beserta armada ambulans lengkap di area Depok Open Space dan titik rute lari untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertangani secara medis dengan standar terbaik.

Veneu Map.

Direktur Kids Run Festival, Yudha Tito Saputra, mengimbau seluruh orang tua dan pendamping peserta untuk mempelajari denah venue, rute lari , serta lokasi parkir yang telah dipublikasikan.

"Segala persiapan teknis mulai dari sterilisasi lintasan lari, kenyamanan area festival, akses parkir di ITC Depok, hingga kesiapan tim medis Eka Hospital telah kami matangkan. Kami ingin para peserta dan orang tua dapat menikmati momen olahraga bersama ini dengan tenang, ceria, dan berkesan," pungkas Yudha Tito Saputra.

Informasi lebih lanjut mengenai peta lokasi, rute lari, serta panduan teknis acara dapat diakses melalui situs resmi kidsrunfestival.com dan akun Instagram resmi @kidsrunfestival.

Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 adalah kegiatan olahraga keluarga yang menghadirkan kategori Family Fun Run 2.5K dan Kids Dash 40 meter. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2026 di Depok Open Space, Balai Kota Depok, sebagai wadah bagi anak-anak dan keluarga untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang menyenangkan.