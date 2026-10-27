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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Persiapan Porprov VII Banten 2026 Terus Dimatangkan, Sudah Capai 80 Persen

Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan terus dimatangkan. (Istimewa)&nbsp; - Image

Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan terus dimatangkan. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan terus dimatangkan.

Menjelang pembukaan pada 15 November, progres persiapan ajang olahraga terbesar di Provinsi Banten tersebut diklaim telah mencapai 80 persen.

Ketua Panitia Besar (PB) Porprov VII Banten 2026 Pilar Saga Ichsan menyebut, seluruh bidang kepanitiaan terus bekerja sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.

Mulai dari bidang pertandingan, keabsahan atlet, hingga keamanan, berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Porprov berjalan lancar.

“Persiapannya 80 persen. Untuk semua bidang sudah melakukan progres pekerjaan, baik bidang pertandingan maupun keabsahan. Entry by name dan entry by number juga sudah selesai, sementara data atlet sedang dalam proses verifikasi,” ujar Pilar dalam keterangannya, Selasa (27/10).

Dari sisi sarana dan prasarana, seluruh venue pertandingan disebut telah rampung dibangun.

Saat ini, panitia tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan minor serta melengkapi peralatan pendukung sebelum fasilitas tersebut digunakan selama kompetisi berlangsung.

Pilar menjelaskan, venue pertandingan juga telah beberapa kali menjalani verifikasi dan pengecekan oleh KONI Provinsi Banten serta Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah).

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan setiap fasilitas memenuhi standar dan kebutuhan pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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