Cetak Atlet Emas, NTB Siapkan Regenerasi Lewat Kejurprov Tarung Derajat Antarpelajar

JawaPos.com - Dinas Dikpora bersama Pengprov Kodrat NTB resmi membuka penyelenggaraan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tarung Derajat antarpelajar 2026. Ajang tingkat daerah ini disiapkan sebagai wadah evaluasi hasil pembinaan sekaligus seleksi atlet pelajar menuju kompetisi tingkat nasional.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB Syamsul Hadi menyatakan kejuaraan tersebut menjadi puncak pengujian bagi para atlet muda. Menurutnya, proses pelatihan intensif yang dijalani para atlet di daerah membutuhkan sarana pembuktian yang terukur melalui pertandingan resmi.

”Tentu ajang seperti ini adalah menjadi bagian setidaknya yang pertama adalah menjadi refleksi bagi kita semua. Di sinilah kita akan melihat apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana telah berhasil, dan kemudian apa yang perlu ditingkatkan di waktunya nanti, sehingga prestasi kita tidak hanya di tingkat provinsi bahkan harapan kita adalah di tingkat nasional,” ujar Syamsul.

Syamsul menjelaskan kesinambungan turnamen berkala menjadi faktor krusial dalam menjaga semangat para petarung muda. Tanpa adanya ruang kompetisi reguler, komitmen latihan para atlet binaan dinilai rentan mengalami penurunan konsistensi.

”Karena ini akan menginspirasi, akan memberikan motivasi bagi anak-anakku sekalian untuk terus mengasah kemampuannya. Karena kalau tidak ada event seperti ini biasanya motivasinya menjadi lemah,” tuturnya.

Menurut Syamsul, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan pembinaan cabor tarung derajat. Dukungan berkelanjutan tersebut diberikan menyusul rekam jejak tarung derajat yang konsisten menyumbang medali emas bagi NTB dalam kejuaraan nasional.

”Tarung derajat menjadi cabor yang telah terbukti mampu membawa nama NTB. Bahkan tingkat nasional medali emas pun juga menjadi langganan,” pungkasnya.

Melalui ajang ini, Dinas Dikpora NTB bersama Pengprov Kodrat NTB menargetkan lahirnya generasi penerus yang mampu mempertahankan tradisi medali pada agenda olahraga nasional mendatang.

Sementara itu, Plt Ketua Pengprov Kodrat NTB Dedy Noor Cholish menjelaskan untuk kategori SMP ada 8 kelas yang dipertandingkan. Yakni 4 kelas putra dan 4 kelas putri. Terdiri dari kelas 41,1-45 kilogram, 45,1-49 kilogram, 49,1-53 kilogram, dan 53,1-57 kilogram.