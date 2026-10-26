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Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Senin, 26 Oktober 2026 | 18.16 WIB

Panggungnya Pebasket Lokal, 23 Rookie Ramaikan Persaingan IBL All Indonesian Cup 2026

IBL All Indonesian Cup 2026 menjadi panggung bagi pebasket lokal dan akan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang. (Dok. Instagram/@ibl) - Image

IBL All Indonesian Cup 2026 menjadi panggung bagi pebasket lokal dan akan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang. (Dok. Instagram/@ibl)

JawaPos.com – IBL All Indonesian Cup 2026 menjadi panggung bagi pebasket lokal untuk membuktikan kualitas, sekaligus mematangkan persiapan klub menuju musim 2027. Turnamen edisi ketiga ini berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November.

Mengusung tema Our Game, Our Turn, ajang tersebut memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk mengambil peran utama. Sebanyak 23 rookie turut meramaikan persaingan.

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan, turnamen ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara. ‘’Klub juga bisa menguji komposisi tim sekaligus memantau perkembangan pemain muda,’’ kata Junas.

Dinamika persaingan juga terlihat dari aktivitas perpindahan pemain. Tercatat, sebanyak 38 perpindahan pemain mewarnai persiapan klub menjelang musim baru. Saat ini, kompetisi memasuki fase grup yang berlangsung hingga 29 Oktober. Tim-tim yang lolos akan melanjutkan persaingan ke semifinal pada 31 Oktober, sebelum memperebutkan gelar juara pada Minggu (1/11). 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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