Panggungnya Pebasket Lokal, 23 Rookie Ramaikan Persaingan IBL All Indonesian Cup 2026

JawaPos.com – IBL All Indonesian Cup 2026 menjadi panggung bagi pebasket lokal untuk membuktikan kualitas, sekaligus mematangkan persiapan klub menuju musim 2027. Turnamen edisi ketiga ini berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November.

Mengusung tema Our Game, Our Turn, ajang tersebut memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk mengambil peran utama. Sebanyak 23 rookie turut meramaikan persaingan.

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan, turnamen ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara. ‘’Klub juga bisa menguji komposisi tim sekaligus memantau perkembangan pemain muda,’’ kata Junas.