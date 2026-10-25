Dibikin Tak Berdaya oleh Malaysia, Leo/Daniel Kandas di Semifinal French Open 2026

JawaPos.com - Perjuangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di semifinal French Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dalam di Arena Grand Paris, Prancis, Minggu.

Leo/Daniel menyerah 20-22, 9-21 yang menghentikan langkah pasangan Indonesia itu pada babak empat besar turnamen Super 750 tersebut.

Pada gim pertama, Leo/Daniel memberikan perlawanan ketat. Kedua pasangan bersaing hingga fase akhir gim, tapi pasangan Malaysia yuang memenangkan gim pembuka dengan keunggulan tipis 22-20.

Situasi berubah pada gim kedua ketika Fei/Izzuddin tampil lebih dominan.

Leo/Daniel kesulitan mengimbangi permainan lawan sehingga hanya mengumpulkan sembilan poin untuk menyerah 9-21.

Pasangan andalan Indonesia itu gagal mengulang keberhasilan di perempat final ketika menyingkirkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk/Lee Jongmin dengan 21-14, 21-19.

Akan halnya Fei/Izzuddin, pasangan Malaysia itu mengalahkan ganda putra nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae dengan 21-15, 21-18, dalam perempat final.

Goh/Izzuddin bertemu rekan senegara, Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada final.