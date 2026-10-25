Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.59 WIB

Dibikin Tak Berdaya oleh Malaysia, Leo/Daniel Kandas di Semifinal French Open 2026

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke final Taiwan Open 2026 usai mengalahkan wakil Jepang. Mereka selanjutnya menghadapi pasangan Malaysia. (Dok. PBSI) - Image

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke final Taiwan Open 2026 usai mengalahkan wakil Jepang. Mereka selanjutnya menghadapi pasangan Malaysia. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Perjuangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di semifinal French Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dalam di Arena Grand Paris, Prancis, Minggu.

Leo/Daniel menyerah 20-22,  9-21 yang menghentikan langkah pasangan Indonesia itu pada babak empat besar turnamen Super 750 tersebut.

Pada gim pertama, Leo/Daniel memberikan perlawanan ketat. Kedua pasangan bersaing hingga fase akhir gim, tapi pasangan Malaysia yuang memenangkan gim pembuka dengan keunggulan tipis 22-20.

Situasi berubah pada gim kedua ketika Fei/Izzuddin tampil lebih dominan.

Leo/Daniel kesulitan mengimbangi permainan lawan sehingga hanya mengumpulkan sembilan poin untuk menyerah 9-21.

Pasangan andalan Indonesia itu gagal mengulang keberhasilan di perempat final ketika menyingkirkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk/Lee Jongmin dengan 21-14, 21-19.

Akan halnya Fei/Izzuddin, pasangan Malaysia itu mengalahkan ganda putra nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae dengan 21-15, 21-18, dalam perempat final.

Goh/Izzuddin bertemu rekan senegara, Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada final.

Dua pasangan ganda putra Indonesia,  Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, sama-sama gagal menembus final.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dipecundangi Malaysia, Raymond/Joaquin Gagal ke Final French Open 2026 - Image
Sports

Dipecundangi Malaysia, Raymond/Joaquin Gagal ke Final French Open 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.45 WIB

Taklukkan Wakil Taiwan, Ubed Tembus Semifinal French Open 2026 - Image
Sports

Taklukkan Wakil Taiwan, Ubed Tembus Semifinal French Open 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Jadwal 8 Wakil Indonesia di Perempat Final French Open 2026: Amri/Nita Tantang Nomor 1 Dunia - Image
Sports

Jadwal 8 Wakil Indonesia di Perempat Final French Open 2026: Amri/Nita Tantang Nomor 1 Dunia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore