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Andika Rachmansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.25 WIB

Resmi! MotoGP Australia 2026 Dibatalkan, Rider Gelar Putaran Perpisahan di Phillip Island

Balapan MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026), resmi dibatalkan akibat cuaca buruk yang mengganggu operasional helikopter medis. (Dok. Instagram/@motogp) - Image

Balapan MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026), resmi dibatalkan akibat cuaca buruk yang mengganggu operasional helikopter medis. (Dok. Instagram/@motogp)

JawaPos.com – Balapan MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026), resmi dibatalkan. Race Direction mengambil keputusan tersebut akibat cuaca buruk yang mengganggu operasional helikopter medis.

“Akibat terbatasnya jarak pandang yang mengganggu operasional helikopter medis di Red Bull Grand Prix of Australia, balapan utama MotoGP, serta balapan Moto2 dan Moto3, resmi dibatalkan,” tulis pernyataan MotoGP dalam laman resminya, Minggu (25/10).

Sebelumnya, penyelenggara sempat mengupayakan agar balapan MotoGP Australia 2026 tetap digelar jika kondisi memungkinkan. Balapan dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu setempat atau sekitar pukul 12.00 WIB.

Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat seluruh rangkaian balapan utama di Phillip Island akhirnya dibatalkan.

MotoGP Siapkan Putaran Perpisahan di Phillip Island

Pembatalan tersebut membuat Marc Marquez dan para pebalap lainnya gagal mengaspal dalam edisi terakhir Grand Prix Australia di Sirkuit Phillip Island. Mulai musim depan, Grand Prix Australia dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Adelaide.

Sebagai bentuk salam perpisahan untuk Phillip Island, pihak MotoGP menyiapkan seremoni khusus berupa farewell lap atau putaran perpisahan yang akan dilakukan para pebalap.

Dalam agenda tersebut, para pebalap MotoGP akan berputar satu putaran di belakang safety car. Mereka kemudian berhenti di lintasan lurus utama untuk menyapa para penggemar yang berada di tribune.

“Sebagai salam perpisahan untuk Sirkuit Phillip Island, para pebalap MotoGP akan melakukan satu putaran parade di belakang safety car dan berhenti di lintasan lurus utama untuk menyapa para penggemar. Pit lane akan dibuka pada pukul 15.45 waktu setempat untuk pelaksanaan putaran perpisahan tersebut,” terang MotoGP.

Seremoni ini menjadi kesempatan bagi para pebalap untuk berpamitan kepada penggemar di Phillip Island, meski balapan yang seharusnya menjadi agenda utama tidak dapat dilaksanakan.

Balapan Moto2 dan Moto3 Juga Dibatalkan

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Sebelum balapan utama MotoGP Australia 2026 dibatalkan, Race Direction lebih dahulu memutuskan untuk membatalkan balapan Moto3 dan Moto2. Penyebabnya sama, yakni keterbatasan jarak pandang yang mengganggu operasional helikopter medis.

Editor: Hendra
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Sumber: MotoGP
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