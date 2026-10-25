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Andika Rachmansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 13.14 WIB

Catat Jadwalnya! Pengambilan Race Pack Depok Kids Run Festival 2026 Mulai 27 Oktober

Peserta Depok Kids Run Festival 2026 dapat mengambil race pack pada 27–28 Oktober di Pesona Square, Depok. Festival olahraga keluarga ini akan digelar pada 1 November di Depok Open Space. (Dok. Depok Kids Run) - Image

Peserta Depok Kids Run Festival 2026 dapat mengambil race pack pada 27–28 Oktober di Pesona Square, Depok. Festival olahraga keluarga ini akan digelar pada 1 November di Depok Open Space. (Dok. Depok Kids Run)

JawaPos.com – Peserta Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 perlu mencatat jadwal dan lokasi pengambilan race pack sebelum mengikuti perlombaan pada 1 November mendatang.

Panitia menetapkan pengambilan perlengkapan lomba atau Racepack Collection (RPC) berlangsung selama dua hari, yakni 27–28 Oktober 2026, di Lobby Timur, Ground Floor (GF), Pesona Square, Depok. Pengambilan dibuka pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.

Peserta akan menerima jersey resmi, nomor dada atau bib, serta perlengkapan lomba lainnya. Mereka juga berkesempatan mendapatkan penawaran khusus dan bingkisan produk dari mitra pendukung.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai pengambilan race pack, peserta dapat memantau akun Instagram resmi @kidsrunfestival. Seluruh peserta diharapkan datang sesuai jadwal dan membawa dokumen konfirmasi pendaftaran.

DKRF 2026 Digelar 1 November

Depok Kids Run Festival 2026 merupakan festival olahraga keluarga perdana di Kota Depok yang memadukan aktivitas fisik anak, edukasi, kesehatan, dan hiburan edukatif bagi keluarga.

Ajang ini diharapkan mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat sejak usia dini sekaligus menghadirkan ruang publik yang positif, aman, dan inklusif.

DKRF 2026 akan berlangsung pada 1 November di Depok Open Space, Balai Kota Depok. Dua kategori yang dipertandingkan adalah Family Fun Run 2.5K dan Kids Dash 40 meter.

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak dan keluarga diajak menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari.

JawaPos.com Dukung Festival Olahraga Keluarga

Penyelenggaraan DKRF 2026 mendapat dukungan berbagai mitra strategis lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan, media massa, perbankan, hingga badan usaha milik daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan ikut mendorong kebiasaan hidup aktif dan sehat di kalangan anak-anak serta keluarga di Kota Depok.

JawaPos.com turut menjadi official media partner DKRF 2026. Senior Business Manager JawaPos, Idah Saidah, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan festival olahraga keluarga tersebut.

Editor: Hendra
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