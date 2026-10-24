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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.31 WIB

Rekor 141 Laga Gilgeous-Alexander Terhenti, Thunder Tetap Kalahkan Nuggets

Bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. (Dok. Instagram/@okcthunder) - Image

Bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. (Dok. Instagram/@okcthunder)

 

JawaPos.com - Shai Gilgeous-Alexander (SGA) sebenarnya hanya membutuhkan tambahan tiga poin untuk mempertahankan rekor minimal 20 poin dalam 141 pertandingan reguler secara beruntun. Namun, saat laga melawan Denver Nuggets menyisakan 1 menit 43 detik, dia justru meminta untuk diganti.

Ketika itu, Thunder memang unggul cukup jauh, 93-76. “Saya tadinya akan masuk lagi, lalu melihat Nuggets melakukan pergantian pemain. Jadi, saya pikir kami juga seharusnya melakukan pergantian. Kalian harus selalu menghormati pertandingan,” kata SGA dikutip dari ESPN.

Thunder akhirnya menang 96-84 di kandang sendiri, Paycom Center, Oklahoma City, Jumat (23/10) pagi WIB. Namun, rekor minimal 20 poin Gilgeous-Alexander yang bertahan sejak 30 Oktober 2024 resmi berakhir. SGA hanya memasukkan enam dari 19 tembakan.

Pelatih Thunder, Mark Daigneault, sebenarnya masih ingin memainkan SGA karena rekor bersejarah tersebut masih bisa berlanjut. Namun, dia juga mengapresiasi keputusan peraih gelar MVP NBA dua musim terakhir itu. “Saya pikir, keputusan itu menunjukkan kelas dan perspektifnya,” ujar Daigneault.

“Dia mengatakan, ‘Saya keluar sekarang. Situasi pertandingan mengharuskan saya diganti.’ Itu keputusan pergantiannya sendiri. Dari banyak hal yang saya kagumi darinya, momen itu termasuk salah satu yang paling saya hargai,” lanjutnya.

Thunder pun melanjutkan momentum positif pada awal musim 2026-2027. Sebelumnya, mereka menundukkan San Antonio Spurs 116-104 dalam laga pembuka, Rabu (21/10) pagi WIB. Ketika itu, SGA menjadi motor serangan dengan mencetak 32 poin. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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