Rekor 141 Laga Gilgeous-Alexander Terhenti, Thunder Tetap Kalahkan Nuggets

JawaPos.com - Shai Gilgeous-Alexander (SGA) sebenarnya hanya membutuhkan tambahan tiga poin untuk mempertahankan rekor minimal 20 poin dalam 141 pertandingan reguler secara beruntun. Namun, saat laga melawan Denver Nuggets menyisakan 1 menit 43 detik, dia justru meminta untuk diganti.

Ketika itu, Thunder memang unggul cukup jauh, 93-76. “Saya tadinya akan masuk lagi, lalu melihat Nuggets melakukan pergantian pemain. Jadi, saya pikir kami juga seharusnya melakukan pergantian. Kalian harus selalu menghormati pertandingan,” kata SGA dikutip dari ESPN.