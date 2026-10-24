Kimi Antonelli Berpeluang Kunci Gelar Juara Dunia F1 dengan Skenario di Grand Prix Amerika Serikat

JawaPos.com – Kimi Antonelli berpeluang mengamankan gelar juara dunia Formula 1 2026 pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin, 23–25 Oktober.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (23/10), Pembalap Mercedes itu memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya, George Russell, menjadi 102 poin setelah finis ketiga di Grand Prix Singapura, dengan enam balapan tersisa dalam kalender musim ini.

Untuk memastikan gelar pada kesempatan pertamanya, Antonelli harus meninggalkan Austin dengan keunggulan minimal 125 poin dan memenuhi persyaratan perhitungan kemenangan balapan.

Skenario utama bagi Antonelli adalah memenangi balapan, sementara Russell finis di posisi kesembilan atau lebih rendah dan Lewis Hamilton berada di posisi kelima atau lebih rendah.

Jika Antonelli finis di posisi kedua atau lebih rendah, ia belum dapat memastikan gelar di Amerika Serikat dan perebutan juara akan berlanjut ke Grand Prix Kota Meksiko.

Russell yang finis di posisi kedelapan atau lebih tinggi juga dapat menggagalkan peluang Antonelli mengunci gelar di Texas, meskipun potensi penalti akibat penggunaan komponen mesin tambahan dapat memengaruhi posisi start kedua pembalap Mercedes tersebut.

Antonelli berpeluang mencetak sejarah sebagai juara dunia F1 termuda pada usia 20 tahun jika berhasil memastikan gelar di Austin, sekaligus meraih trofi dengan lima putaran tersisa.