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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.51 WIB

Iga Swiatek Dipastikan Absen di WTA Finals Usai Memutuskan Akhiri Musim 2026 Lebih Awal

Iga Sweatek (Flashscore) - Image

Iga Sweatek (Flashscore)

JawaPos.com – Iga Swiatek memutuskan mengakhiri musim kompetisi 2026 lebih awal setelah mengundurkan diri dari Ningbo Open pada Selasa akibat cedera paha kiri yang mengganggunya selama beberapa pekan terakhir.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (23/10), Keputusan petenis asal Polandia berusia 25 tahun tersebut sekaligus memastikan dirinya absen dari WTA Finals karena tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengamankan posisi kualifikasi terakhir.

Swiatek sebelumnya membutuhkan setidaknya hasil perempat final di Ningbo untuk berpeluang menggusur petenis Ceko, Karolina Muchova, dari daftar peserta turnamen penutup musim tersebut.

Swiatek mengakui bahwa musim ini menjadi salah satu periode paling menantang dalam karier profesionalnya karena berbagai kendala dan perubahan yang harus dihadapi.

Swiatek menutup tahun dengan catatan 39 kemenangan dan 15 kekalahan serta satu gelar juara di Canadian Open, tanpa berhasil melampaui babak perempat final dalam keempat turnamen Grand Slam.

Cedera paha kiri yang dialaminya juga memengaruhi penampilannya saat tersingkir di semifinal Wuhan Open pekan lalu setelah kalah dari rekan senegaranya, Maja Chwalinska, dengan skor 5-7, 1-6.

Mantan petenis nomor satu dunia yang kini menempati peringkat kesembilan tersebut memilih memprioritaskan pemulihan fisik setelah menjalani rangkaian kompetisi yang melelahkan.

Swiatek mengungkapkan bahwa dirinya bangga terhadap perkembangan permainan yang dicapai pada paruh kedua musim ini dan berharap dapat menjadikannya bekal untuk menghadapi kompetisi mendatang.

Editor: Novia Tri Astuti
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