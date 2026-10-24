Jorge Martin Prediksi Gelar MotoGP 2026 Jadi Perebutan Tiga Arah dengan Marc Marquez dan Bezzecchi

JawaPos.com – Jorge Martin memperkirakan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 akan berlangsung ketat antara dirinya, Marc Marquez, dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (23/10), Meski secara matematis masih ada delapan pembalap yang berpeluang menjadi juara, Martin menilai hanya tiga pembalap tersebut yang realistis bersaing memperebutkan gelar.

Menjelang Grand Prix Australia di Phillip Island, Martin unggul dua poin atas Marquez, sedangkan Bezzecchi berada 46 poin di belakang pemimpin klasemen dengan lima seri tersisa.

Martin menilai persaingan semakin terbuka setelah rangkaian balapan di Indonesia, sehingga Aprilia harus mempertahankan konsistensi untuk menghadapi dua rival utamanya.

Martin juga akan menjalani tantangan tersendiri di Phillip Island karena belum pernah mengendarai motor RS-GP di sirkuit tersebut, setelah absen akibat cedera pada musim sebelumnya.

Meski demikian, Martin optimistis dapat bekerja sama dengan timnya untuk meraih hasil maksimal dalam kunjungan terakhir MotoGP ke sirkuit legendaris Australia itu.

Bezzecchi turut menjadi ancaman serius setelah menunjukkan performa kuat di Mandalika dan membantu Aprilia mendominasi empat posisi teratas pada balapan utama.