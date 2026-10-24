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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.43 WIB

Elena Rybakina Amankan Tiket Perempat Final Ningbo Open Usai Polina Kudermetova Mundur Akibat Cedera

Elena Rybakina (Tennis 365) - Image

Elena Rybakina (Tennis 365)

JawaPos.com – Elena Rybakina melaju ke perempat final Ningbo Open setelah lawannya, Polina Kudermetova, mengundurkan diri akibat cedera pada pertandingan babak sebelumnya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (23/10), Petenis unggulan teratas sekaligus juara bertahan tersebut mempertahankan catatan lima kemenangan beruntun di turnamen yang berlangsung di wilayah timur Tiongkok itu.

Pada babak perempat final, Rybakina dijadwalkan menghadapi petenis Polandia yang tidak diunggulkan, Katarzyna Kawa, untuk memperebutkan tempat di semifinal.

Rybakina, petenis kelahiran Moskow yang mewakili Kazakhstan, kembali berkompetisi setelah mengalami cedera kaki yang membuatnya mundur dari Wuhan Open dan sebelumnya tersingkir pada babak kedua turnamen Beijing.

Petenis berusia 27 tahun itu sebelumnya mencatatkan prestasi besar dengan menjuarai US Open pada September, sekaligus meraih gelar Grand Slam ketiganya dan mengambil alih posisi nomor satu dunia dari Aryna Sabalenka.

Keberhasilan Rybakina melaju ke perempat final Ningbo menjadi kesempatan untuk kembali menunjukkan konsistensi permainan setelah menghadapi sejumlah kendala kebugaran dalam beberapa pekan terakhir.

Sementara itu, pertandingan babak 16 besar lainnya di Ningbo Open menghadirkan kemenangan Diana Shnaider atas petenis Filipina, Alexandra Eala, dengan skor 7-5, 6-4 dalam waktu satu jam 55 menit.

Shnaider selanjutnya akan menghadapi petenis muda Amerika Serikat, Iva Jovic, yang sebelumnya menyingkirkan finalis Grand Slam dua kali, Jasmine Paolini, dengan skor 6-4, 6-3.

Editor: Novia Tri Astuti
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