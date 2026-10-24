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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.38 WIB

Stefanos Tsitsipas Tembus Semifinal Almaty Usai Menundukkan James Duckworth dalam 2 Set

Stefanos Tsitsipas (Instagram @stefanostsitsipas98) - Image

Stefanos Tsitsipas (Instagram @stefanostsitsipas98)

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas berhasil melaju ke semifinal turnamen ATP 250 di Almaty setelah mengalahkan petenis Australia, James Duckworth, dengan skor 6-3, 6-4.

Dilansir dari laman Tennis Temple pada Jum'at (23/10), Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi petenis asal Yunani itu dalam upayanya kembali menemukan performa terbaik.

Hasil ini juga menandai semifinal lapangan keras pertamanya sejak Februari 2025, ketika ia berhasil meraih gelar juara di Dubai.

Keberhasilan mencapai semifinal menunjukkan perkembangan positif dalam perjalanan Tsitsipas setelah melalui periode yang kurang konsisten.

Petenis berusia 27 tahun itu kini menempati peringkat ke-33 dalam peringkat langsung dan berpeluang mengumpulkan poin penting menjelang akhir musim.

Tambahan poin tersebut dapat membantunya mengamankan posisi unggulan pada turnamen Australian Open yang akan berlangsung pada Januari mendatang.

Tsitsipas sebelumnya mengakhiri musim 2025 setelah tampil di US Open sehingga memiliki peluang menambah poin melalui turnamen-turnamen yang diikutinya pada musim ini.

Selain Almaty, ia juga terdaftar untuk berlaga di Basel, Paris, dan Stockholm sebelum musim berakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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