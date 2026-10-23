Six King’s Slam Ditunda hingga Desember dan Terancam Bentrok dengan Jadwal Pembukaan Musim 2027

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)
JawaPos.com – Turnamen ekshibisi tenis Six Kings Slam 2026 resmi ditunda dari jadwal semula pada 21–24 Oktober menjadi 27–30 Desember 2026 akibat tantangan organisasi dan logistik, sebagaimana diumumkan Riyadh Season.
Dilansir dari laman Tennis Majors pada Jum'at (23/10), Perubahan jadwal tersebut menimbulkan persoalan bagi para peserta karena turnamen berakhir hanya sekitar 48 jam sebelum musim tenis 2027 dimulai melalui United Cup di Australia pada 1 Januari.
Enam pemain yang dijadwalkan tampil dalam turnamen di Riyadh tersebut adalah Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur, dan Learner Tien, tetapi penyelenggara belum memastikan apakah seluruh peserta tetap dapat mengikuti jadwal baru.
Penundaan ini juga berpotensi mengganggu persiapan para petenis menjelang Australian Open yang dijadwalkan dimulai pada 17 Januari 2027, mengingat waktu istirahat, perjalanan, dan adaptasi mereka menjadi semakin terbatas.
Six Kings Slam merupakan turnamen ekshibisi yang tidak memberikan poin peringkat ATP dan mempertemukan sejumlah petenis ternama dalam format sistem gugur di ANB Arena, Riyadh, Arab Saudi.
Berdasarkan laporan mengenai penyelenggaraan sebelumnya, setiap peserta dikabarkan menerima bayaran penampilan sebesar USD 1,5 juta atau sekitar Rp24,9 miliar, sedangkan juara memperoleh hadiah USD 6 juta atau sekitar Rp99,6 miliar.
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