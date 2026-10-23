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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Campus League Futsal 2026 Didukung Expedition, Beri Apresiasi kepada Para Juara

Aksi pemain berlaga di Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya. (Istimewa) - Image

Aksi pemain berlaga di Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Expedition sebagai Official Timekeeper of Campus League 2026 turut mendukung perjuangan para student athlete dengan pemberian jam tangan Special Campus League Limited Edition kepada para pemenang Campus League Futsal The Nationals 2026.

Brand Manager Expedition Laura Sebastian menyatakan, hal itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pencapaian mereka di Campus League Futsal 2026.

Ajang itu mempertemukan tim futsal perguruan tinggi dari lima regional, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Samarinda, dan Jabodetabek.

Para peserta berkompetisi untuk meraih tempat di babak The Nationals yang akan digelar di GOR Universitas Negeri Yogyakarta Sport Complex pada awal Desember.

Lebih dari sekadar kompetisi, Campus League menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa melalui tiga pilar utama, yaitu Academic, Athletic, dan Affinity.

”Ketiganya mencerminkan komitmen Campus League dalam mendorong mahasiswa untuk berprestasi secara akademik, kompetitif dalam olahraga, serta memiliki kepedulian sosial,” ungkap Laura Sebastian.

Selaras dengan semangat kompetisi ini, lanjut dia, pihaknya menghadirkan jam tangan Special Campus League Limited Edition yang dirancang khusus untuk Campus League.

Menurut dia, Campus League menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.

”Melalui jam tangan Special Campus League Limited Edition, kami ingin memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para student athlete serta menghadirkan sesuatu yang bermakna untuk menemani perjalanan mereka menuju pencapaian berikutnya,” ujar Laura Sebastian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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