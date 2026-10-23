Sejarah! Zayn Neymar Juara Nasional Kelas ITCR 1500 Pemula di Mandalika Festival of Speed 2026

JawaPos.com - Pembalap muda asal Makassar, Ananda Zayn Neymar, mencatatkan sejarah setelah menjadi juara nasional ITCR 1500 kelas Non Seeded (pemula) pada Mandalika Festival of Speed 2026.

Zayn sukses meraih dua kemenangan bersama HRI Team Management dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 17-18 Oktober 2026.

Di usianya yang masih 14 tahun, prestasi tersebut menjadikan Zayn sebagai juara nasional termuda di kelas ITCR 1500 Non Seeded (Pemula). Pencapaian itu juga menjadi catatan bersejarah bagi Sulawesi Selatan karena Zayn menjadi remaja pertama dari provinsi tersebut yang meraih prestasi di kategori itu.

Bersama HRI Team Management yang dikomandani Avila Bahar, Zayn tampil kompetitif dengan mengendarai Honda City Hatchback RS. Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan kariernya sekaligus membuka peluang bagi pembalap muda itu untuk terus berkembang di dunia motorsport nasional.

Bagi Zayn, keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah awal untuk mengejar cita-cita yang lebih besar di dunia balap. Dia pun menyadari masih banyak hal yang perlu dipelajari dan ditingkatkan untuk menjadi pembalap yang lebih kompetitif.

“Senang dan bersyukur sekali bisa meraih hasil ini di usia saya yang masih 14 tahun. Terima kasih kepada tim, para mekanik, coach, dan keluarga yang selalu mendukung saya. Saya sadar masih banyak yang harus dipelajari dan masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan sebagai pembalap,” ujar Zayn dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Zayn menegaskan, gelar juara nasional yang diraihnya justru menjadi motivasi untuk terus bekerja keras dan tidak cepat berpuas diri. Dia juga memasang target untuk bisa menembus level persaingan yang lebih tinggi hingga berkesempatan membawa nama Indonesia di ajang internasional.

“Target saya bukan hanya menjadi juara di Indonesia, tetapi juga bisa berkembang ke level yang lebih tinggi dan suatu hari nanti mendapatkan kesempatan untuk membawa nama Indonesia di ajang balap internasional. Saya tahu perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Karena itu, saya ingin terus belajar, menjaga disiplin, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi pembalap yang lebih baik,” tegasnya.