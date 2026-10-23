Asian Para Games 2026: Leli/Osrita Raih Perunggu Para Tenis Meja Ganda Putri

JawaPos.com - Pasangan atlet para tenis meja Indonesia Leli Marlina/Osrita Muslim meraih medali perunggu setelah menang 3-0 (11-2, 11-3, 11-8) melawan wakil Kuwait Fajer Alkhalaf/Ahad Alrasheedi dalam pertandingan keempat ganda putri kelas WD10 Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat.

Berdasarkan statistik dalam laman penyelenggara, Indonesia menempati posisi keempat Grup A dan mengemas rekor laga 1-3 (menang-kalah) dalam rangkaian laga yang diselenggarakan di Sky Hall Toyota, Jepang. Pasangan itu menerima medali tersebut bersama dengan Tiongkok, yang membukukan rekor laga 3-1 dan berada di peringkat ketiga.

Kedua negara itu berhak meraih medali tersebut karena nomor ganda putri kelas WD10 hanya berisi lima peserta dalam satu grup dan pertandingan digelar menggunakan format round robin (saling bertemu) untuk menentukan peraih medali. Sedangkan medali emas dan perak, masing-masing disabet oleh Korea Selatan (Korsel) dan Thailand.

Dalam laga terakhir melawan Kuwait, Leli/Osrita mampu mendominasi permainan sejak awal gim pertama sampai dengan kedua.

Terbukti perolehan angka terpaut jauh pada dua gim awal. Meski sempat bersaing ketat di gim terakhir, pasangan itu mampu meredam permainan lawan dan keluar sebagai pemenang laga.

Perjuangan pasangan tanah air itu diawali dengan kekalahan 0-3 (6-11, 9-11, 4-11) melawan wakil Tiongkok Bian Zhang/Miao Zhang pada pertandingan pertama yang digelar Rabu (21/10).

Pada laga kedua, Kamis (22/10), mereka kembali menelan kekalahan, kali ini dari pasangan Thailand Wijittra Jaion/Wassana Sringam dengan skor 0-3 (1-11, 4-11, 2-11). Kekalahan itu sangat telak karena perolehan poin terpaut jauh di setiap gim.

Pada hari yang sama, mereka kembali menuai kekalahan saat keduanya bersua wakil Korea Selatan Lee Migyu/Jung Young-a. Mereka harus mengakui keunggulan lawan lewat tiga gim langsung 0-3 (4-11, 5-11, 9-11).