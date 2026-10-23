Asian Para Games 2026: Sempat Gugup, Kholidin/Setiawan Bawa Pulang Perunggu dari Para Panahan

Atlet panahan Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia Kholidin mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Lapangan Ngoresan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2026). Sebanyak tujuh atlet panahan mengikuti Pelatnas sebagai persiapan menghadapi Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, pada 18-24 Oktober 2026. ANTARA FOTO/Maulana Surya/agr
JawaPos.com - Pasangan para panahan Indonesia Kholidin/Setiawan meraih medali perunggu nomor recurve ganda putra setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Jung-hoon/Kwak Geonhwi dengan skor 6-0 pada Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Jumat.
"Alhamdulillah, sangat luar biasa. Segala puji bagi Allah yang memudahkan saya bertanding. Beda ya Asian Para Games dan ASEAN Para Games di Thailand, itu beda sekali. Tantangannya luar biasa," kata Kholidin seusai pertandingan.
Kholidin mengaku sempat merasa gugup menghadapi persaingan di tingkat Asia yang lebih ketat dibandingkan ASEAN Para Games, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan tekanan sepanjang pertandingan.
Sementara itu, Setiawan mengaku sempat pesimis saat melihat kemampuan pasangan Korea Selatan yang memiliki catatan skor bagus.
"Sedikit agak tidak optimis karena skor-skor Korea yang bagus-bagus," kata Setiawan yang bersyukur akhirnya mampu mengungguli lawannya.
Dalam pertandingan perebutan perunggu tersebut, Kholidin/Setiawan menaklukkan pasangan Kim Jung-hoon/Kwak Geonhwi melalui tiga set langsung dengan skor 35-30, 35-28, dan 37-32.
Pasangan Indonesia yang menempati unggulan kedua tampil konsisten sejak set pertama dan mampu mempertahankan keunggulan hingga memastikan kemenangan tanpa kehilangan satu set pun.
Sebelumnya, Kholidin/Setiawan melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Thailand Hanruchai Netsiri/Pornchai Phimthong dengan skor 5-1 pada perempat final. Namun, langkah mereka menuju perebutan emas terhenti setelah kalah 1-5 dari wakil China Duo Yun/Lixue Zhao dengan skor 1-5.
Bagi Kholidin, medali di Nagoya sekaligus menjadi pencapaian penting setelah gagal membawa pulang medali dari Asian Para Games Hangzhou 2022.
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