Jadwal 8 Wakil Indonesia di Perempat Final French Open 2026: Amri/Nita Tantang Nomor 1 Dunia

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah jadi tumpuan ganda campuran cabor bulu tangkis dalam Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@Amri_Syahnawi)
JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia akan beraksi pada babak perempat final French Open 2026 yang berlangsung di Grand Arena Paris hari ini, Jumat (23/10). Berikut jadwal pertandingan delapan wakil Indonesia di ajang Super 750 tersebut.
Delapan wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final adalah Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Putri Kusuma Wardani, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Partai perempat final French Open 2026 sendiri akan dimulai pukul 09.30 waktu setempat atau pukul 14.30 WIB. Dari delapan wakil, rintangan paling berat harus dihadapi pasangan ganda campuran Amri/Nita.
Amri/Nita akan menantang pasangan nomor satu dunia dari Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Berdasarkan rekor pertemuan, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu masih tertinggal jauh karena hanya mampu meraih satu kemenangan dari enam pertemuan, sedangkan lima laga lainnya menjadi milik Feng/Huang.
Moh Zaki Ubaidillah akan menjadi wakil Indonesia pertama yang turun bertanding pada perebutan tiket semifinal. Ubed dijadwalkan menghadapi Chi Yu Jen pada pertandingan kedua di Lapangan 2.
Setelah itu, Putri KW akan berhadapan dengan Hina Akechi pada partai keempat di Lapangan 2. Usai pertandingan tersebut, empat wakil Indonesia lainnya dijadwalkan tampil secara beruntun di lapangan yang sama. Mereka adalah Alwi, Amri/Nita, Raymond/Joaquin, serta Rachel/Febi.
Alwi akan berhadapan dengan Hu Zhe An, sedangkan Amri/Nita harus melewati hadangan unggulan pertama Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Setelah itu, Raymond/Joaquin akan menantang pasangan Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.
Sementara itu, Rachel/Febi akan menghadapi pasangan ganda putri Jepang, Hinata Suzuki/Nao Yamakita. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengamankan tiket semifinal sekaligus menjaga peluang Indonesia di sektor ganda putri.
Wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putri, Tiwi/Fadia, juga akan menghadapi lawan tangguh. Mereka dijadwalkan menantang unggulan pertama asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, pada pertandingan kedelapan di Lapangan 1.
Satu wakil Merah Putih lainnya yang akan berjuang memperebutkan tiket semifinal adalah Leo/Daniel. Pasangan ganda putra tersebut dijadwalkan menghadapi Kang Min Hyuk/Lee Jongmin pada pertandingan kesembilan di Lapangan 1.
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