Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 23 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Jadwal 8 Wakil Indonesia di Perempat Final French Open 2026: Amri/Nita Tantang Nomor 1 Dunia

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah jadi tumpuan ganda campuran cabor bulu tangkis dalam Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@Amri_Syahnawi) - Image

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah jadi tumpuan ganda campuran cabor bulu tangkis dalam Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@Amri_Syahnawi)

JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia akan beraksi pada babak perempat final French Open 2026 yang berlangsung di Grand Arena Paris hari ini, Jumat (23/10). Berikut jadwal pertandingan delapan wakil Indonesia di ajang Super 750 tersebut. 

Delapan wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final adalah Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Putri Kusuma Wardani, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. 

Partai perempat final French Open 2026 sendiri akan dimulai pukul 09.30 waktu setempat atau pukul 14.30 WIB. Dari delapan wakil, rintangan paling berat harus dihadapi pasangan ganda campuran Amri/Nita. 

Amri/Nita akan menantang pasangan nomor satu dunia dari Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Berdasarkan rekor pertemuan, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu masih tertinggal jauh karena hanya mampu meraih satu kemenangan dari enam pertemuan, sedangkan lima laga lainnya menjadi milik Feng/Huang.

Moh Zaki Ubaidillah akan menjadi wakil Indonesia pertama yang turun bertanding pada perebutan tiket semifinal. Ubed dijadwalkan menghadapi Chi Yu Jen pada pertandingan kedua di Lapangan 2.

Setelah itu, Putri KW akan berhadapan dengan Hina Akechi pada partai keempat di Lapangan 2. Usai pertandingan tersebut, empat wakil Indonesia lainnya dijadwalkan tampil secara beruntun di lapangan yang sama. Mereka adalah Alwi, Amri/Nita, Raymond/Joaquin, serta Rachel/Febi. 

Alwi akan berhadapan dengan Hu Zhe An, sedangkan Amri/Nita harus melewati hadangan unggulan pertama Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Setelah itu, Raymond/Joaquin akan menantang pasangan Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.

Sementara itu, Rachel/Febi akan menghadapi pasangan ganda putri Jepang, Hinata Suzuki/Nao Yamakita. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengamankan tiket semifinal sekaligus menjaga peluang Indonesia di sektor ganda putri.

Wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putri, Tiwi/Fadia, juga akan menghadapi lawan tangguh. Mereka dijadwalkan menantang unggulan pertama asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, pada pertandingan kedelapan di Lapangan 1.

Satu wakil Merah Putih lainnya yang akan berjuang memperebutkan tiket semifinal adalah Leo/Daniel. Pasangan ganda putra tersebut dijadwalkan menghadapi Kang Min Hyuk/Lee Jongmin pada pertandingan kesembilan di Lapangan 1.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Bergairah Tapi Gagal Manfaatkan Momentum, Amri/Nita Tetap Syukuri Medali Perak - Image
Sports

Asian Games 2026: Bergairah Tapi Gagal Manfaatkan Momentum, Amri/Nita Tetap Syukuri Medali Perak

Selasa, 29 September 2026 | 22.35 WIB

Asian Games 2026: Amri/Nita Dapat Banyak Pelajaran usai Pulang dengan Medali Perak - Image
Sports

Asian Games 2026: Amri/Nita Dapat Banyak Pelajaran usai Pulang dengan Medali Perak

Selasa, 29 September 2026 | 18.05 WIB

Asian Games 2026: Tumbang di Tangan Tiongkok, Amri/Nita Sabet Medali Perak - Image
Sports

Asian Games 2026: Tumbang di Tangan Tiongkok, Amri/Nita Sabet Medali Perak

Selasa, 29 September 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore