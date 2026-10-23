Asian Para Games 2026: Adyos/Yayang Sabet Perunggu Para Tenis Meja

Petenis meja Indonesia Yayang Gunaya melakukan serve bola ke arah petenis meja Jepang Genki Saito pada pertandingan fase grup tunggal putra tenis meja kelas 4-5 Asian Para Games 2026 di Sky Hall Toyota, Aichi, Jepang, Sabtu (17/10/2026). Yayang Gunaya kalah atas atlet tenis meja tuan rumah Jepang Genki Saito dengan skor 0-3 (10-12, 11-13 dan 11-13). ANTARA FOTOMohammad Ayudha/YU
JawaPos.com - Pasangan atlet para tenis meja Indonesia Adyos Astan/Yayang Gunaya dipastikan meraih medali perunggu usai kalah 0-3 (7-11, 9-11, 8-11) melawan Jepang dalam semifinal ganda putra kelas MD8 Asian Para Games 2026, Jumat.
Berdasarkan statistik dalam laman penyelenggara, Indonesia meraih perunggu bersama dengan Thailand yang juga dikalahkan Tiongkok dengan skor 1-3 (10-12, 11-8, 9-11, 9-11) pada laga semifinal lainnya di Sky Hall Toyota, Jepang. Kedua negara berhak menerima medali tersebut karena tidak adanya pertandingan perebutan tempat ketiga.
Saat laga semifinal, Adyos/Yayang bersaing ketat melawan Yuichiro Kitagawa/Kazuki Shichino dengan perolehan poin kedua pasangan saling susul menyusul pada awal gim.
Namun, usaha mereka selalu gagal saat pertandingan memasuki momen krusial atau di penghujung permainan pada setiap gim. Ketenangan membuat lawan memenangi pertandingan.
Adyos/Yayang memulai perjuangan dari Grup A dengan mengalahkan pasangan Tiongkok Zhengyang Peng/Panfeng Feng 3-2 (5-11, 11-8, 6-11, 11-7, 12-10) pada pertandingan pertama, Rabu (21/10).
Dalam laga kedua atau terakhir di grup melawan Kuwait, pasangan tersebut kembali menorehkan kemenangan dengan skor 3-0 (11-4, 11-5, 11-3). Kuwait yang diperkuat Mohammad Ben Jabal/Ahmad Alotaibi dibuat tak berdaya oleh atlet Indonesia.
Pasangan andalan Merah Putih itu mampu mendominasi permainan sehingga menang langsung tiga gim, sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.
Namun, perjuangan Adyos Astan yang berumur 58 tahun dan Yayang Gunaya yang berusia 30 tahun, harus kandas di tangan pasangan Jepang, sehingga hanya berhak membawa pulang medali perunggu.
Sementara itu, emas berhasil diraih oleh wakil Tiongkok, Zhengyang Peng/Panfeng Feng, seusai menundukkan atlet Jepang Yuichiro Kitagawa/Kazuki Shichino dalam pertandingan final.
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Jawa Pos
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