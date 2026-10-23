Atlet Triathlon Andy Wibowo Ungkap Peran Teknologi Sepatu Tingkatkan Kualitas Latihan Atlet

Atlet triathlon Indonesia Andy Wibowo. (Istimewa)
JawaPos.com - Atlet triathlon Indonesia Andy Wibowo, menilai kualitas latihan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan performa.
Selain program latihan yang tepat, pemilihan perlengkapan sesuai kebutuhan juga berperan dalam membantu atlet mempersiapkan diri sebelum menghadapi perlombaan.
Menurut Andy, perkembangan teknologi sepatu lari kini tidak hanya berfokus pada bobot yang lebih ringan, tetapi juga pada kemampuan material dalam menghasilkan daya lontar atau energy return.
Aspek tersebut dinilai penting karena dapat memberikan efek pantulan yang optimal saat kaki menapak dan mendorong tubuh ke depan.
“Yang ingin kami maksimalkan pada seri ini adalah kemampuan foam-nya. Kami ingin memaksimalkan daya lontar atau energy return dari foam tersebut, sehingga efek pantulan bisa benar-benar optimal,” kata Andy di Tangerang.
Andy menjelaskan, peningkatan teknologi material diharapkan dapat membantu atlet menjalani latihan secara lebih optimal.
Dengan dukungan perlengkapan yang sesuai, atlet diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.
Salah satu produk yang diperkenalkan Ortuseight Running dalam koleksi terbarunya adalah Lunar 2.0, yang menggunakan dua jenis komponen foam untuk menunjang performa saat berlari.
“Menurut saya, perkembangannya cukup signifikan. Pada Lunar 2.0, kami sudah berani menggunakan dua jenis komponen foam terbaik yang juga dipakai merek-merek global untuk seri super mereka,” ujar Andy.
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