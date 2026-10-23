Asian Para Games 2026: Indonesia Punya Lima Peluang Emas dari Bulu Tangkis

Kontingen Indonesia dijadwalkan tampil dalam lima final para bulu tangkis Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, dengan peluang medali lainnya dari para atletik, renang, panahan, dan cabang olahraga lain. (Antara)
JawaPos.com - Kontingen Indonesia memiliki peluang menambah koleksi medali emas pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang, Jumat. Salah satu peluang terbesar datang dari cabang para bulu tangkis yang mempertandingkan lima final dengan atlet Merah Putih.
Berdasarkan jadwal resmi kontingen Indonesia, rangkaian final para bulu tangkis berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium mulai pukul 09.00 hingga 15.00 waktu Jepang.
Leani Ratri Oktila menjadi salah satu andalan Indonesia. Dia dijadwalkan tampil dua kali di final, yakni tunggal putri SL4 dan ganda campuran SL3-SU5.
Leani mengawali perjuangan Indonesia dengan menghadapi wakil China, Cheng Hefang, pada final tunggal putri SL4 pukul 09.00 waktu Jepang.
Satu jam kemudian, Fredy Setiawan bertanding melawan wakil India, Naveen Sivakumar, dalam perebutan emas tunggal putra SL4.
Leani kembali ke lapangan pada pukul 13.00. Kali ini, dia berpasangan dengan Hikmat Ramdani untuk menghadapi pasangan India, Thulasimathi/Nitesh Kumar, pada final ganda campuran SL3-SU5.
Peluang emas berikutnya datang dari pasangan Subhan/Rina Marlina. Mereka dijadwalkan menghadapi wakil China, Lin Shuangao/Zeng Qingtao, dalam final ganda campuran SH6 pukul 14.00.
Rangkaian final para bulu tangkis Indonesia ditutup oleh Suryo Nugroho/Muhammad Al Imran. Keduanya akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Shin Kyung Hwan/Cho Nadan, pada final ganda putra SL3-SU5 pukul 15.00.
Selain para bulu tangkis, Indonesia juga berpeluang menambah medali melalui cabang para panahan.
Pasangan Kholidin/Setiawan dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dalam perebutan medali perunggu nomor recurve ganda putra pukul 09.50.
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