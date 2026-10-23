Veda Ega Pratama Hadapi Tantangan Baru di Moto3 Australia, Phillip Island Jadi Ujian

Veda Ega Pratama menghadapi tantangan baru di Moto3 Australia. Belum pernah balapan di Phillip Island, dia juga harus mewaspadai hujan. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama mendapat hasil positif setelah finis keenam dalam balapan kandang di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10) dua pekan lalu. Namun, pembalap asal Gunungkidul itu akan menghadapi tantangan berbeda akhir pekan ini. Sebab, dia bakal menjalani balapan pertama di Sirkuit Phillip Island, Australia.
Sebelum naik ke Moto3 musim ini, Veda lebih dulu tampil di ajang Asia Talent Cup, Red Bull MotoGP Rookies Cup, dan JuniorGP.
Namun, Phillip Island tidak masuk dalam kalender ketiga kejuaraan tersebut. Artinya, dia belum pernah memiliki pengalaman balapan di sana.
”Phillip Island merupakan sirkuit yang benar-benar baru bagi saya. Berdasar apa yang saya lihat, lintasannya sangat cepat dengan tikungan-tikungan yang mengalir. Jadi, saya tidak sabar untuk menjajalnya secara langsung,” tutur Veda seperti dikutip dari rilis Honda Team Asia.
Veda pun tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi. Dia harus memaksimalkan dua sesi latihan pada Jumat (23/10) dan satu sesi lagi pada Sabtu (24/10) sebelum menjalani kualifikasi dan balapan.
Proses adaptasi itu pun bisa terganggu perubahan cuaca. Peluang hujan di Phillip Island mencapai 95 persen pada Sabtu, bahkan 100 persen pada Minggu.
”Saya tahu mempelajari semuanya dengan cepat akan menjadi tantangan, terutama jika cuaca berubah. Namun, saya ingin menjalaninya dengan sikap positif dan bekerja keras bersama tim sejak sesi pertama,” beber Veda.
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