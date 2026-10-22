Disney+ Tayangkan Siaran Langsung NBA di Indonesia Mulai Musim 2026/2027

Ilustrasi: Logo NBA. (Istimewa)
JawaPos.com — Disney+ dan ESPN mengumumkan bahwa pertandingan National Basketball Association (NBA) akan tersedia bagi pelanggan di Indonesia mulai musim 2026/2027.
Siaran tersebut menjadi bagian dari langganan Disney+ yang sudah tersedia, tanpa memerlukan paket langganan tambahan berdasarkan pengumuman tersebut.
Melalui ESPN di Disney+, pelanggan dapat menyaksikan sejumlah pertandingan musim reguler, pertandingan pilihan NBA Playoffs, Conference Finals, hingga NBA Finals. Kerja sama ini mencakup periode musim 2026/2027 hingga 2035/2036.
Konten yang tersedia mencakup hingga 24 pertandingan NBA Playoffs dari babak First Round dan Conference Semifinals, serta seluruh pertandingan dalam satu seri Conference Finals setiap musim. Pada musim 2026/2027, seri yang ditayangkan adalah Western Conference Finals.
Seluruh pertandingan NBA Finals juga akan tersedia pada musim 2026/2027, 2028/2029, 2030/2031, 2032/2033, dan 2034/2035. Selain itu, pelanggan dapat menyaksikan lima pertandingan pada Christmas Day, NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game, serta sejumlah pertandingan NBA Summer League.
ESPN menyatakan bahwa siaran akan diproduksi dan diliput oleh timnya, dengan komentar serta analisis dari para ahli. Sejumlah program pendukung juga akan tersedia, termasuk Pardon the Interruption, NBA Tip-Off, dan Inside the NBA.
“Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi dunia olahraga, dengan kecintaan yang kuat terhadap bola basket serta basis penggemar yang memberikan energi luar biasa bagi perkembangan budaya olahraga,” ujar Kylie Watson-Wheeler, Head of ESPN, Asia Pacific.
“Kehadiran ESPN di Disney+ memungkinkan kami untuk semakin mengembangkan antusiasme tersebut dengan mendekatkan penggemar pada lebih banyak olahraga, atlet, dan kisah yang mereka cintai, sekaligus memperkuat posisi ESPN sebagai salah satu destinasi utama bagi penggemar olahraga di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Pasifik,” lanjutnya.
Penambahan siaran NBA ini menjadi bagian dari kehadiran ESPN di Disney+. Selain pertandingan langsung, pelanggan dapat mengakses cuplikan pertandingan, berita, dan momen penting melalui kanal digital ESPN, serta dokumenter olahraga dari seri 30 for 30 dan program lain, termasuk ESPN FC.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022