Disney+ Tayangkan Siaran Langsung NBA di Indonesia Mulai Musim 2026/2027

JawaPos.com — Disney+ dan ESPN mengumumkan bahwa pertandingan National Basketball Association (NBA) akan tersedia bagi pelanggan di Indonesia mulai musim 2026/2027.

Siaran tersebut menjadi bagian dari langganan Disney+ yang sudah tersedia, tanpa memerlukan paket langganan tambahan berdasarkan pengumuman tersebut.

Melalui ESPN di Disney+, pelanggan dapat menyaksikan sejumlah pertandingan musim reguler, pertandingan pilihan NBA Playoffs, Conference Finals, hingga NBA Finals. Kerja sama ini mencakup periode musim 2026/2027 hingga 2035/2036.

Konten yang tersedia mencakup hingga 24 pertandingan NBA Playoffs dari babak First Round dan Conference Semifinals, serta seluruh pertandingan dalam satu seri Conference Finals setiap musim. Pada musim 2026/2027, seri yang ditayangkan adalah Western Conference Finals.

Seluruh pertandingan NBA Finals juga akan tersedia pada musim 2026/2027, 2028/2029, 2030/2031, 2032/2033, dan 2034/2035. Selain itu, pelanggan dapat menyaksikan lima pertandingan pada Christmas Day, NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game, serta sejumlah pertandingan NBA Summer League.

ESPN menyatakan bahwa siaran akan diproduksi dan diliput oleh timnya, dengan komentar serta analisis dari para ahli. Sejumlah program pendukung juga akan tersedia, termasuk Pardon the Interruption, NBA Tip-Off, dan Inside the NBA.

“Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi dunia olahraga, dengan kecintaan yang kuat terhadap bola basket serta basis penggemar yang memberikan energi luar biasa bagi perkembangan budaya olahraga,” ujar Kylie Watson-Wheeler, Head of ESPN, Asia Pacific.

“Kehadiran ESPN di Disney+ memungkinkan kami untuk semakin mengembangkan antusiasme tersebut dengan mendekatkan penggemar pada lebih banyak olahraga, atlet, dan kisah yang mereka cintai, sekaligus memperkuat posisi ESPN sebagai salah satu destinasi utama bagi penggemar olahraga di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Pasifik,” lanjutnya.