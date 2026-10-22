Jakarta Running Festival 2026 Siap Digelar Akhir Pekan Ini, Robi Syianturi dan Odekta Siap Beraksi

JawaPos.com - Jakarta Running Festival (JRF) 2026 siap memeriahkan akhir pekan ini dengan melibatkan puluhan ribu pelari dari dalam dan luar negeri. Ajang lari yang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10) tersebut juga akan diikuti sejumlah atlet nasional, termasuk Robi Syianturi dan Odekta Naibaho.

Ajang lari JRF 2026 resmi dibuka pada hari ini, Kamis (22/10). Rangkaian acara JRF 2026 selama dua hari pada Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Rangkaian kegiatan JRF 2026 resmi dibuka pada Kamis (22/10). Tahun ini, ajang lari yang telah mengantongi sertifikasi World Athletics Label tersebut mempertandingkan empat kategori, yakni 5K, 10K, half marathon, dan full marathon.

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Kategori half marathon dengan jarak 21,097 kilometer dan 5K akan berlangsung pada Sabtu (24/10). Sementara itu, full marathon sejauh 42,195 kilometer dan 10K dijadwalkan digelar pada Minggu (25/10).

Race Director JRF, Donny Tjahyadikarta, memastikan persiapan berjalan baik. Animo peserta juga sangat tinggi, dengan diikuti kurang lebih 37 ribu pelari.

“Persiapan sejauh ini sih cukup baik ya. Jadi, kita ada 37.000 runners dari 4 kategori, kemudian ada dari 49 mancanegara,” kata Donny kepada awak media termasuk JawaPos.com, Kamis (22/10).

“Jadi untuk half marathon sendiri tahun ini kita akan full steril. Jadi tidak ada siaran dengan kendaraan bermotor sama sekali. Tapi kalau untuk maratonnya, kita masih akan ada share road, tapi yang pasti rute untuk pelari itu tetap steril,” sambungnya.