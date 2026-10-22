Nadeem Rustombi Juara Umum SSS 2026, Bidik Kompetisi Balap Eropa

Pembalap Rocket Racing Bali, Nadeem Rustombi. (Istimewa)
JawaPos.com – Pembalap muda asal Palembang, Nadeem Rustombi, meraih gelar juara umum Superstars Sportscar Series (SSS) 2026 bersama Rocket Racing Bali. Gelar tersebut dipastikan pada putaran final Mandalika Festival of Speed (MFOS) yang berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat.
Mengendarai Porsche 911 GT3 Cup, pembalap berusia 19 tahun itu tampil dalam dua balapan pada putaran final. Pada balapan pertama, Nadeem memulai lomba dari posisi keenam dan finis di urutan kelima. Hasil tersebut membantunya menjaga posisi dalam persaingan klasemen juara umum musim ini.
Nadeem mengatakan kondisi lintasan yang licin menjadi salah satu tantangan selama balapan. Ia berupaya menjaga kecepatan dan konsistensi sesuai arahan tim, sekaligus menghindari risiko kecelakaan yang dapat memengaruhi hasil akhir kejuaraan.
“Dari race pertama, saya berusaha untuk menjaga pace dan target finish lima besar. Tim mengingatkan agar tidak terlalu push untuk menghindari crash dan saya berhasil. Di Race kedua, saya mencoba untuk push lagi meskipun terjadi crash dalam balapan itu. Alhamdulillah saya bisa finish pertama di kelas GT3 Cup,” ujar Nadeem.
Ia juga mengapresiasi kerja sama tim selama putaran final tersebut.
“Saya puas dengan hasil balapan ini, sengit dan seru, ini kerja tim yang solid dan terima kasih untuk semua dukungan dan supportnya untuk saya,” ujarnya.
Dari Mandalika menuju kompetisi Eropa
Perjalanan Nadeem bersama Rocket Racing Bali bermula ketika ia mengikuti uji coba mobil Porsche GT3 di Mandalika. Dalam sesi tersebut, ia disebut mencatatkan waktu sekitar 1 menit 36 detik, dengan selisih beberapa detik dari pembalap senior tim, Aldio Oekon.
Di luar aktivitas balap, Nadeem tengah menempuh pendidikan tinggi di London, Inggris. Ia juga mengikuti kursus balap profesional di negara tersebut untuk mengembangkan keterampilannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022