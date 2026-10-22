Nadeem Rustombi Juara Umum SSS 2026, Bidik Kompetisi Balap Eropa

JawaPos.com – Pembalap muda asal Palembang, Nadeem Rustombi, meraih gelar juara umum Superstars Sportscar Series (SSS) 2026 bersama Rocket Racing Bali. Gelar tersebut dipastikan pada putaran final Mandalika Festival of Speed (MFOS) yang berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat.

Mengendarai Porsche 911 GT3 Cup, pembalap berusia 19 tahun itu tampil dalam dua balapan pada putaran final. Pada balapan pertama, Nadeem memulai lomba dari posisi keenam dan finis di urutan kelima. Hasil tersebut membantunya menjaga posisi dalam persaingan klasemen juara umum musim ini.

Nadeem mengatakan kondisi lintasan yang licin menjadi salah satu tantangan selama balapan. Ia berupaya menjaga kecepatan dan konsistensi sesuai arahan tim, sekaligus menghindari risiko kecelakaan yang dapat memengaruhi hasil akhir kejuaraan.

“Dari race pertama, saya berusaha untuk menjaga pace dan target finish lima besar. Tim mengingatkan agar tidak terlalu push untuk menghindari crash dan saya berhasil. Di Race kedua, saya mencoba untuk push lagi meskipun terjadi crash dalam balapan itu. Alhamdulillah saya bisa finish pertama di kelas GT3 Cup,” ujar Nadeem.

Ia juga mengapresiasi kerja sama tim selama putaran final tersebut.

“Saya puas dengan hasil balapan ini, sengit dan seru, ini kerja tim yang solid dan terima kasih untuk semua dukungan dan supportnya untuk saya,” ujarnya.

Dari Mandalika menuju kompetisi Eropa

Perjalanan Nadeem bersama Rocket Racing Bali bermula ketika ia mengikuti uji coba mobil Porsche GT3 di Mandalika. Dalam sesi tersebut, ia disebut mencatatkan waktu sekitar 1 menit 36 detik, dengan selisih beberapa detik dari pembalap senior tim, Aldio Oekon.