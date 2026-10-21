Fachri Reza Soroti Pentingnya Sepatu untuk Performa dan Keselamatan Atlet Futsal

JawaPos.com - Pemain senior futsal Indonesia Fachri Reza menilai kenyamanan sepatu menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang performa atlet di lapangan.

Selain mendukung pergerakan, pemilihan sepatu yang tepat juga perlu diperhatikan untuk meminimalkan risiko cedera yang dapat mengganggu perjalanan karier pemain.

Fachri menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bertajuk Ortuseight Jogosala The Next Chapter of Futsal, Rabu (21/10).

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Menurut dia, perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan atlet dapat membantu pemain menjalani latihan maupun pertandingan dengan lebih nyaman.

“Kalau atlet sih yang pastinya bisa mendukung pergerakan dia di lapangan. Kalau nyaman kan sudah pasti," terang Fachri Reza.

"Cuma kalau untuk menjauhi cedera, kita harus teliti memilih sepatu karena ini juga menyangkut karier kita,” kata Fachri, Rabu (21/10).

Menurut Fachri, pemilihan sepatu tidak bisa hanya didasarkan pada kenyamanan saat digunakan.

Pemain juga perlu mempertimbangkan kemampuan sepatu dalam mendukung pergerakan karena futsal menuntut akselerasi, perubahan arah, serta perpindahan posisi secara cepat dalam ruang terbatas.