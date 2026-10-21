Persaingan Voli Kampus Memanas, Deretan Atlet Timnas dan Proliga Ramaikan Liga Voli Mahasiswa 2026

Ilustrasi: Liga Voli Mahasiswa 2026 kembali bergulir. (LVM)
JawaPos.com - Geliat bola voli di tingkat akar rumput kembali bergemuruh lewat bergulirnya Liga Voli Mahasiswa (LVM) 2026.
Pada edisi perdananya, LVM 2026 melibatkan 36 tim (18 tim putra dan 18 tim putri) yang mewakili 24 perguruan tinggi. Persaingan memperebutkan supremasi kampus ini berlangsung di tiga kota utama, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.
Tingginya intensitas kompetisi tidak lepas dari hadirnya deretan atlet profesional dan penggawa Timnas Indonesia yang kembali membela kampus masing-masing.
Beberapa nama besar yang turut berlaga antara lain Nabila Purwita (Proliga Petrokimia Pupuk Indonesia) membela STKIP PGRI Sumenep, serta duo Kevin Pratama (Proliga Jakarta Bhayangkara Presisi) dan Sekti Wibowo (Livoli DPUPR Grobogan) yang memperkuat Universitas 17 Agustus 1945 (Untag).
Selain itu, pilar Timnas Indonesia seperti Tina Syifa dan Fauzan Nibras tampil membela Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta Iqbal Zabal (Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi) yang mengawal Universitas Muhammadiyah (UM) Bekasi.
Diinisiasi oleh MOJI bersama merek perlengkapan olahraga FIXCH sebagai official sponsor, ajang ini menjadi panggung kompetisi terstruktur bagi para student-athlete Generasi Z untuk membela almamater mereka.
Chief Executive Officer FIXCH, Leonardus Adrianto dalam keterangan tertulisnya menilai, ajang ini sebagai momentum penting bagi perkembangan atlet muda di tanah air.
"Liga Voli Mahasiswa 2026 adalah panggung pembuktian bagi Gen Z. Kami melihat energi yang luar biasa eksplosif, terutama dengan turunnya para atlet profesional yang bangga membela kampusnya," ungkap Leonardus.
"Kami ingin memastikan bahwa para student-athlete ini—baik debutan maupun yang sudah berlabel Timnas—memiliki dukungan fasilitas bertaraf global untuk bertanding dengan mobilitas dan perlindungan maksimal di tengah jadwal mereka yang padat," ujarnya.
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