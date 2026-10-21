Asian Para Games 2026: Karisma Evi Sabet Emas Usai Taklukan 2 Wakil Jepang

JawaPos.com - Atlet para atletik Indonesia Karisma Evi Tiarani menaklukkan dua wakil tuan rumah Jepang untuk merebut medali emas nomor lari 100 meter putri Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya City Mizuho Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu.

Karisma menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 14,59 detik. Sedangkan dua lawannya asal Jepang, Tomomi Tozawa dan Kaeda Maegawa, masing-masing membukukan waktu 16,08 detik dan 16,67 detik.

Hasil tersebut memastikan Karisma berdiri di podium tertinggi sekaligus mengungguli kedua pesaingnya di hadapan publik tuan rumah.

Perolehan emas tersebut merupakan medali kedua bagi atlet berusia 25 tahun itu pada ajang olahraga multicabang khusus atlet disabilitas tersebut. Sebelumnya, Karisma meraih medali perunggu nomor lompat jauh putri klasifikasi T42/T44/T61/T62/T63/T64.

Tambahan emas dari nomor lari 100 meter putri ini menjadi pencapaian penting bagi Karisma dalam penampilannya di Aichi-Nagoya 2026.

Keberhasilannya menambah koleksi medali Indonesia sekaligus menunjukkan kontribusi atlet para atletik dalam upaya kontingen Merah Putih bersaing dengan negara-negara peserta lainnya.

Dengan hasil tersebut, Kontingen Indonesia mengoleksi lima medali emas pada hari ketiga Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Empat emas lainnya dipersembahkan atlet Indonesia dari cabang para atletik, para renang, dan para balap sepeda.