Pelari Depok Siapkan Maraton Pertama di Jakarta Running Festival 2026

JawaPos.com – Romi Falindo, 34 tahun, bersiap menuntaskan maraton pertamanya. Setelah tiga tahun menekuni lari dari jarak 5 kilometer (5K), 10K, hingga half marathon, anggota komunitas Topscore Running asal Depok, Jawa Barat, itu menargetkan finis dengan aman pada lomba sejauh 42,195 kilometer.

Romi berencana menuntaskan misinya tersebut dalam Hydroplus Marathon pada ajang Jakarta MyBCA Running Festival (JRF) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 Oktober 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Bagi Romi, keikutsertaannya bukan semata-mata untuk mengejar catatan waktu, melainkan menguji kesiapan fisik dan mental setelah menjalani latihan selama berbulan-bulan.

“Lari itu olahraga yang simpel, tapi dampaknya luar biasa mengubah pola hidup. Saya jadi terbiasa bangun pagi, tidur teratur, dan menjaga asupan tubuh. Yang paling berkesan, lari mengajarkan saya untuk tidak cepat puas dan selalu berani menantang diri sendiri,” ungkap Romi usai berlatih dan menyelesaikan lari 5K bersama rekan-rekannya di Topscore Running, Sabtu (17/10).

“JRF adalah panggung yang pas untuk virgin marathon saya. Karena ini yang pertama, target utama saya bukan sekadar waktu cepat, melainkan finish dengan selamat dan bahagia di bawah batas cut off time,” tambahnya.

Untuk menghadapi maraton, Romi menjalani program latihan yang mencakup interval run, tempo run, hingga long run pada akhir pekan. Dukungan anggota komunitas juga menjadi bagian dari persiapannya untuk membangun konsistensi latihan dan menghadapi tantangan lari jarak jauh.

Selain latihan fisik, Romi menyoroti pentingnya menjaga asupan cairan dan elektrolit selama berlari, terutama ketika menempuh jarak panjang dalam kondisi udara perkotaan yang lembap.

“Manajemen hidrasi itu vital banget. Prinsip saya, jangan menunggu haus baru minum. Saat race nanti, ikuti strategi hidrasi yang sudah kita siapkan dan manfaatkan isotonic stations agar cairan tubuh dan energi tetap stabil sampai garis finis,” jelas Romi.