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Taufiq Ardyansyah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 20.40 WIB

FIA Rallycross World Cup Debut di Jakarta, Juara Dunia Sebastien Loeb Ramaikan Persaingan

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember. (Istimewa) - Image

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember. (Istimewa)

JawaPos.com - Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah perdana FIA Rallycross World Cup 2026.

Ajang balap yang mempertemukan para pembalap di lintasan campuran aspal dan gravel itu bakal berlangsung di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember.

Salah satu daya tariknya adalah kehadiran Sebastien Loeb, pembalap asal Prancis, pemilik sembilan gelar juara dunia World Rally Championship (WRC) secara beruntun.

Selain Loeb, ada Kevin Hansen dari Swedia yang berstatus juara FIA Extreme H World Cup 2025.

Indonesia juga memiliki wakil melalui pembalap muda Kingston Effendi. Dia akan tampil bersama SARGA MOTORSPORT di kategori RX5.

Namun, daftar peserta masih dapat berubah dan akan diperbarui menjelang balapan.

Deputy Chief SARGA MOTORSPORT Ricky Wirjan mengatakan, rallycross menawarkan format persaingan yang berbeda dibandingkan reli konvensional.

Para pembalap beradu cepat secara langsung di sebuah sirkuit, sehingga penonton bisa menyaksikan duel menyalip hingga manuver di tikungan dalam jarak relatif dekat.

“Jenis olahraga rally memang sudah mengakar di Indonesia. Tetapi rallycross sebenarnya menjawab tuntutan zaman ini, bagaimana menghadirkan aksi dan kejutan dalam setiap putaran,” ujar Ricky.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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