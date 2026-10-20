FIA Rallycross World Cup Debut di Jakarta, Juara Dunia Sebastien Loeb Ramaikan Persaingan

JawaPos.com - Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah perdana FIA Rallycross World Cup 2026.

Ajang balap yang mempertemukan para pembalap di lintasan campuran aspal dan gravel itu bakal berlangsung di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember.

Salah satu daya tariknya adalah kehadiran Sebastien Loeb, pembalap asal Prancis, pemilik sembilan gelar juara dunia World Rally Championship (WRC) secara beruntun.

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Selain Loeb, ada Kevin Hansen dari Swedia yang berstatus juara FIA Extreme H World Cup 2025.

Indonesia juga memiliki wakil melalui pembalap muda Kingston Effendi. Dia akan tampil bersama SARGA MOTORSPORT di kategori RX5.

Namun, daftar peserta masih dapat berubah dan akan diperbarui menjelang balapan.

Deputy Chief SARGA MOTORSPORT Ricky Wirjan mengatakan, rallycross menawarkan format persaingan yang berbeda dibandingkan reli konvensional.

Para pembalap beradu cepat secara langsung di sebuah sirkuit, sehingga penonton bisa menyaksikan duel menyalip hingga manuver di tikungan dalam jarak relatif dekat.