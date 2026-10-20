Asian Para Games 2026: Langkah Siyamsih Terhenti Usai Kalah dari Atlet Para Judo Jepang

Atlet National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Novi Larassati (bawah) dan Deny Marsyelina (atas) mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) judo tunanetra di Hotel Sahid Jaya, Solo, Jawa Tengah, Senin (5/10/2026). Sebanyak tujuh atlet judo tunanetra mengikuti Pelatnas sebagai persiapan menghadapi Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, pada 18-24 Oktober 2026. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/tom.
JawaPos.com - Langkah atlet para judo Siyamsih harus berhenti setelah kalah melawan wakil Jepang Minako Tsuchiya dalam pertandingan final repechage kelas J1 -70 kg putri Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepan, Selasa.
Berdasarkan statistik dalam laman penyelenggara, Siyamsih harus mengakui keunggulan Tsuchiya yang mengamankan kemenangan melalui perolehan tiga yuko yaitu nilai untuk teknik bantingan atau penguasaan lawan yang belum mencapai standar waza-ari atau ippon (yang tertinggi). Sedangkan atlet Indonesia itu mengumpulkan dua shido.
Siyamsih memulai penampilannya pada Asian Para Games 2026 dengan melewati pertandingan babak awal untuk memastikan tempat di perempat final. Namun, langkah atlet Indonesia tersebut belum berlanjut ke semifinal setelah dia menelan kekalahan pada babak delapan besar melawan atlet dari Mongolia, Turuunaa Lkhaijav.
Hasil itu membuat Siyamsih harus menjalani jalur repechage untuk menjaga peluang meraih medali, sehingga mempertemukannya dengan Tsuchiya selaku wakil tuan rumah. Pemenang laga itu berhak melanjutkan perebutan medali, sedangkan atlet yang kalah mengakhiri kompetisi.
Dalam pertandingan melawan Tsuchiya, kedua atlet berusaha mencari celah untuk mencatatkan poin. Tsuchiya mampu mengumpulkan tiga yuko sepanjang laga, sedangkan Siyamsih menerima dua shido dari wasit.
Siyamsih berupaya membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tidak berhasil membalikkan keadaan hingga pertandingan berakhir.
Dengan hasil itu, perjuangan Siyamsih pada nomor J1 -70 kg putri Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 resmi berakhir. Dia gagal melangkah ke perebutan medali setelah kalah pada final repechage.
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Jawa Pos
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