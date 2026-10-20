Asian Para Games 2026: Kadek Yasa Persembahkan Emas dan Torehkan Rekor Dunia untuk Orang Tua

JawaPos.com - Atlet para atletik Indonesia I Kadek Dwi Purwana Yasa mempersembahkan medali emas dan rekor dunia yang diraih pada Asian Para Games Aichi - Nagoya 2026 untuk kedua orang tuanya, dikutip dari ANTARA.

"(Hasil ini saya persembahkan) untuk orang tua saya, terutama juga bapak saya," kata I Kadek Dwi Purwana Yasa saat ditemui seusai pertandingan final di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Selasa.

Atlet berusia 18 tahun itu merebut medali emas pada nomor lempar cakram putra F57 Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan lemparan sejauh 49,75 meter.

Jarak lemparan itu juga memecahkan rekor dunia yang ia bukukan sebelumnya sejauh 48,68 meter dalam kejuaraan di Meksiko pada Juli 2026. Dengan lemparan sejauh 49,75 meter, Yasa memperbaiki catatan terbaiknya sendiri sekaligus mencatatkan pencapaian bersejarah dalam perjalanan karirnya sebagai atlet para atletik.

Rekor tersebut menjadi bukti perkembangan kemampuan Yasa dalam nomor lempar cakram putra klasifikasi F57. Ia tidak hanya berhasil mengamankan medali emas, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya mampu terus meningkatkan pencapaian di tengah persaingan olahraga para atletik tingkat dunia.

Atlet debutan Asian Para Games itu mengatakan bahwa performa lemparannya dalam pertandingan pamungkas cukup bagus karena tampil dalam kondisi tanpa beban.

"Saya bermain lepas aja tadi, tidak ada beban sama sekali," katanya.

Bagi Yasa, keberhasilan di Nagoya bukan semata-mata tentang medali yang diraih atau rekor yang berhasil dipecahkan, melainkan juga kesempatan untuk memberikan kebanggaan kepada keluarga yang memiliki arti penting dalam hidupnya.