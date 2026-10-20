Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Asian Para Games 2026: Fadli dan Kadek Berpeluang Sabet Emas dari Para Balap Sepeda

Muhammad Fadli Imammuddin melakukan persiapan dengan latihan perdana di arena lomba Paralimpiade Tokyo di Izu Velodrome, Shizuoka, Jepang, Jumat (20/8/2021). (ANTARA/HO-NPC Indonesia) - Image

Muhammad Fadli Imammuddin melakukan persiapan dengan latihan perdana di arena lomba Paralimpiade Tokyo di Izu Velodrome, Shizuoka, Jepang, Jumat (20/8/2021). (ANTARA/HO-NPC Indonesia)

JawaPos.com - Kontingen Indonesia dijadwalkan mengikuti 21 nomor final dari tujuh cabang olahraga pada hari kedua perebutan medali Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Selasa, dengan Muhammad Fadli Imammuddin dan I Kadek Dwi Purnama Yasa menjadi dua atlet yang diandalkan untuk menambah medali emas.

Berdasarkan analisis harian tim kontingen Indonesia, Fadli memiliki peluang meraih emas dari nomor individual pursuit 4.000 meter putra C4 cabang para balap sepeda trek, sedangkan Kadek menjadi unggulan pada nomor lempar cakram putra F57 cabang para atletik.

Fadli memiliki modal setelah meraih medali emas pada Asian Para Cycling Track Championship 2026 di Filipina. Ia juga merupakan peraih emas nomor time trial dan perak individual pursuit pada Asian Para Games Hangzhou 2022.

Sementara itu, Kadek memiliki catatan lemparan terbaik sepanjang 2026 sejauh 48,68 meter, mengungguli sejumlah pesaingnya, termasuk wakil Uzbekistan Yorkinbek Odilov yang mencatatkan 45,25 meter.

Peluang tambahan medali juga datang dari cabang para judo melalui Fajar Pambudi yang akan tampil pada kelas J1 -95 kg putra.

Fajar yang menempati peringkat keenam dunia diproyeksikan bersaing memperebutkan medali dengan sejumlah atlet unggulan, termasuk Abylay Adilbekov dari Kazakhstan yang berada di peringkat keempat dunia.

Di cabang para renang, Maulana Rifky Yavianda kembali berpeluang menyumbangkan medali melalui nomor gaya punggung 100 meter putra S12.

Rifky yang meraih emas nomor gaya bebas 100 meter S12 pada Senin (19/10) akan menghadapi persaingan dari perenang Jepang Genki Saito yang memiliki catatan waktu lebih baik sepanjang 2026.

Cabang para atletik juga mengandalkan Alfin Nomlein pada nomor lari 400 meter putra T20 dan Nanda Sholihah pada nomor lari 200 meter putri T47.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Para Games 2026: Barce Alihkan Fokus ke Ganda Campuran Para Tenis Meja - Image
Sports

Asian Para Games 2026: Barce Alihkan Fokus ke Ganda Campuran Para Tenis Meja

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Asian Para Games 2026: Barce dan Komet Persembahkan Perunggu dari Para Tenis Meja - Image
Sports

Asian Para Games 2026: Barce dan Komet Persembahkan Perunggu dari Para Tenis Meja

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Maulana Rifky Raih Emas, Indonesia Koleksi 10 Medali di Asian Para Games 2026 - Image
Sports

Maulana Rifky Raih Emas, Indonesia Koleksi 10 Medali di Asian Para Games 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore