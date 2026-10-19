Maulana Rifky Raih Emas, Indonesia Koleksi 10 Medali di Asian Para Games 2026

JawaPos.com - Maualana Rifky Yavianda menyumbangkan medali emas pertama bagi Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026. Tambahan emas dari cabang olahraga (cabor) para renang itu membawa Merah Putih mengoleksi total 10 medali dengan rincian satu emas, satu perak, dan delapan perunggu, pada hari pertama perebutan medali, Senin (19/10/2026).

Rifky meraih emas dari nomor gaya bebas 100 meter putra klasifikasi S12 dengan catatan waktu 55,34 detik. Hasil tersebut sekaligus menegaskan statusnya sebagai juara bertahan di nomor tersebut. Catatan waktunya kali ini juga lebih cepat 0,19 detik dibandingkan saat merebut emas pada Asian Para Games 2022.

Rifky mengungguli wakil Uzbekistan, Dmitriy Khorlin, yang finis dengan waktu 55,44 detik. Sementara itu, perunggu menjadi milik wakil Jepang, Genki Saito, dengan catatan waktu 57,54 detik.

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Selain emas dari Rifky, Indonesia juga meraih satu medali perak melalui cabor para judo. Junaidi menempati posisi kedua di kelas 70 kilogram putra klasifikasi J1 setelah kalah dari wakil Tiongkok, Shiwen Zhu, pada partai final, Senin (19/10/2026) sore.

Adapun delapan medali perunggu datang dari enam cabor berbeda. Para penyumbangnya adalah Sufyan Saori dari para balap sepeda nomor 1.000 meter individual time trial C4-5 putra dan Vanza Mifthahul Jannah dari nomor 4.000 meter individual time trial B putri.

Dua perunggu berikutnya dipersembahkan Hilman dari para angkat berat kelas 54 kilogram putra dan Ni Nengah Widiasih di kelas 41 kilogram putri. Sementara itu, Dheny Marsyelina meraih perunggu dari para judo kelas 60 kilogram J1 putri, Hamida dari para tenis meja TT8 putri, Karisma Evi Tiarani dari para atletik nomor lompat jauh T42/T44/T61-64, serta Theradina Audria Lee dari para renang nomor gaya bebas 100 meter S10.

Apresiasi CdM Kontingen Indonesia Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia, Reda Manthovani, mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah bertanding di masing-masing cabang olahraga. Dia berharap Indonesia dapat menambah perolehan medali emas pada hari kedua, terutama dari cabang olahraga yang menjadi andalan.

"Raihan ini merupakan kegembiraan bagi kita semua. Semoga besok (Selasa) kita bisa mendulang emas lebih banyak lagi, karena pertandingan di cabor-cabor yang kita unggulkan memang masih baru bermain," ucap Reda dalam keterangan NPC Indonesia, Senin (19/10/2026).