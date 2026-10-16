Prediksi Lakers vs Nuggets: JJ Redick Matangkan Strategi, Pertahanan Transisi Jadi PR Denver

Lakers menghadapi Nuggets di pramusim NBA 2026–2027. JJ Redick mematangkan strategi serangan, sedangkan Denver menyoroti pertahanan transisi. (AP Photo/William Liang)
JawaPos.com – Los Angeles Lakers belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan terbaik jelang musim reguler NBA 2026–2027. Absennya sejumlah pemain membuat pelatih JJ Redick belum leluasa menguji komposisi utama dalam laga pramusim. Situasi itu menjadi perhatian saat Lakers menghadapi Denver Nuggets di Crypto.com Arena, Jumat (16/10) malam waktu setempat atau Sabtu (17/10) pagi WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Lakers untuk mematangkan pola permainan sebelum kompetisi resmi dimulai. Fokusnya bukan sekadar hasil akhir, melainkan bagaimana Luka Doncic, Austin Reaves, dan pemain lain menjalankan skema serangan yang disiapkan Redick.
Redick juga mulai memperkenalkan variasi serangan yang tidak selalu menempatkan Doncic sebagai pengendali bola. Pergerakan tanpa bola diharapkan membuka lebih banyak pilihan serangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola pick-and-roll.
”Kami sudah membicarakan hal ini sejak musim lalu dan kembali membahasnya pada musim panas. Luka (Doncic) menyukai permainan tanpa bola,” kata Redick, dikutip dari Silver Screen and Roll.
Di kubu lawan, Nuggets memiliki persoalan berbeda. Tim asuhan David Adelman itu masih punya pekerjaan rumah dalam memperbaiki pertahanan transisi setelah kesulitan menghentikan serangan cepat lawan dalam beberapa laga pramusim.
Adelman menilai masalah tersebut terlihat jelas ketika para pemain gagal segera kembali ke area pertahanan setelah kehilangan bola. Kondisi itu memberi lawan kesempatan menciptakan keunggulan jumlah pemain sebelum pertahanan Nuggets terbentuk.
”Pertahanan transisi kami memalukan,” ucap Adelman, seperti dikutip dari The Denver Gazette.
Di sisi lain, Nuggets tetap memiliki fondasi kuat melalui Nikola Jokic dan Jamal Murray. Kehadiran mereka memberi Nuggets kemampuan mengembangkan serangan melalui kombinasi permainan di area dalam, tembakan jarak jauh, dan distribusi bola.
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