Bawa Nama Indonesia ke New York, Debut Azka Corbuzier Tuai Pujian

JawaPos.com – Debut akting Azka Corbuzier di kancah internasional mendapat sambutan positif. Film pendek Home, Almost karya sutradara Tumpal Tampubolon menjalani pemutaran perdana dunia di Urbanworld Film Festival 2026, New York, pada 15 Oktober 2026.

Film yang membawa nama Indonesia tersebut mendapat pujian dari sejumlah penonton, bahkan membuat beberapa di antaranya menangis setelah pemutaran.

Salah satu hal yang mendapat apresiasi adalah kemampuan film ini memadukan adegan pertarungan, drama multikultural, dan konflik keluarga dalam durasi 18 menit.

Aksi tidak hadir sebagai tontonan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari cerita tentang identitas, hubungan keluarga, dan keinginan untuk melindungi orang terdekat.

Respons tersebut memberi arti tersendiri bagi langkah awal Azka sebagai aktor. Melalui karakter Darren, ia menjalani peran yang menuntut kemampuan fisik sekaligus penghayatan emosional.

Pemutaran di New York menjadi kesempatan bagi penonton internasional untuk mengenal Azka melalui perpaduan dua tuntutan tersebut dalam debutnya.

Apresiasi seusai pemutaran tidak hanya menyoroti intensitas adegan pertarungan, tetapi juga bagaimana film ini merangkainya dengan drama keluarga yang menyentuh.

Berlatar kehidupan keluarga Tionghoa-Indonesia dan bersinggungan dengan isu rasisme, Home, Almost membawa cerita yang spesifik secara budaya kepada penonton dengan latar belakang beragam.

Ucapan selamat, pujian, dan reaksi emosional penonton menjadi bagian penting dari pengalaman pemutaran perdana tersebut. Bagi Azka dan seluruh tim, sambutan di Urbanworld Film Festival 2026 menjadi awal yang berarti dalam memperkenalkan film Indonesia kepada publik internasional.