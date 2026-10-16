Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Muhtamimah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.09 WIB

Bawa Nama Indonesia ke New York, Debut Azka Corbuzier Tuai Pujian

Azka Corbuzier membawa nama Indonesia lewat debut film Home, Almost di New York. Film pendek ini menuai pujian dan membuat penonton menangis. (Dok. IST) - Image

Azka Corbuzier membawa nama Indonesia lewat debut film Home, Almost di New York. Film pendek ini menuai pujian dan membuat penonton menangis. (Dok. IST)

JawaPos.com – Debut akting Azka Corbuzier di kancah internasional mendapat sambutan positif. Film pendek Home, Almost karya sutradara Tumpal Tampubolon menjalani pemutaran perdana dunia di Urbanworld Film Festival 2026, New York, pada 15 Oktober 2026.

Film yang membawa nama Indonesia tersebut mendapat pujian dari sejumlah penonton, bahkan membuat beberapa di antaranya menangis setelah pemutaran.

Salah satu hal yang mendapat apresiasi adalah kemampuan film ini memadukan adegan pertarungan, drama multikultural, dan konflik keluarga dalam durasi 18 menit.

Aksi tidak hadir sebagai tontonan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari cerita tentang identitas, hubungan keluarga, dan keinginan untuk melindungi orang terdekat.

Respons tersebut memberi arti tersendiri bagi langkah awal Azka sebagai aktor. Melalui karakter Darren, ia menjalani peran yang menuntut kemampuan fisik sekaligus penghayatan emosional.

Pemutaran di New York menjadi kesempatan bagi penonton internasional untuk mengenal Azka melalui perpaduan dua tuntutan tersebut dalam debutnya.

Apresiasi seusai pemutaran tidak hanya menyoroti intensitas adegan pertarungan, tetapi juga bagaimana film ini merangkainya dengan drama keluarga yang menyentuh.

Berlatar kehidupan keluarga Tionghoa-Indonesia dan bersinggungan dengan isu rasisme, Home, Almost membawa cerita yang spesifik secara budaya kepada penonton dengan latar belakang beragam.

Ucapan selamat, pujian, dan reaksi emosional penonton menjadi bagian penting dari pengalaman pemutaran perdana tersebut. Bagi Azka dan seluruh tim, sambutan di Urbanworld Film Festival 2026 menjadi awal yang berarti dalam memperkenalkan film Indonesia kepada publik internasional.

Home, Almost disutradarai Tumpal Tampubolon dan dibintangi Azka Corbuzier, Verdi Solaiman, serta Millo Taslim.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tumpal Tampubolon, Sosok di Balik Debut Azka Corbuzier hingga Tembus Festival Film New York - Image
Sports

Tumpal Tampubolon, Sosok di Balik Debut Azka Corbuzier hingga Tembus Festival Film New York

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.09 WIB

Home, Almost: Debut Akting Azka Corbuzier Tembus Festival Film di New York - Image
Music & Movie

Home, Almost: Debut Akting Azka Corbuzier Tembus Festival Film di New York

Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Siap-siap, Drama Korea Hits Descendants of the Sun Dibuat Ulang Menjadi Film Indonesia - Image
Music & Movie

Siap-siap, Drama Korea Hits Descendants of the Sun Dibuat Ulang Menjadi Film Indonesia

Selasa, 8 September 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore