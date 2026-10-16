Sebastien Loeb Ramaikan Rallycross Jakarta, Digelar 5–6 Desember 2026

JawaPos.com – Jakarta akan menyambut salah satu nama terbesar dalam dunia reli. Sebastien Loeb, peraih sembilan gelar juara dunia World Rally Championship (WRC) secara beruntun, dijadwalkan tampil dalam FIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit, 5–6 Desember mendatang.

Pembalap asal Prancis itu akan memperkuat Sarga Motorsport di kategori RX1, kelas tertinggi dalam kompetisi tersebut. Loeb bakal berpasangan dengan Kevin Hansen, juara FIA Extreme H World Cup 2025.

Keduanya akan menghadapi persaingan dalam disiplin balap yang memadukan lintasan aspal dan tanah. Rallycross menggunakan komposisi lintasan sekitar 60 persen aspal dan 40 persen tanah serta kerikil, dengan format balapan pendek berintensitas tinggi.

Selain RX1, kompetisi tersebut juga menghadirkan kategori RX5. Pembalap muda Indonesia Kingston Effendi akan mewakili Sarga Motorsport di kelas tersebut.

Penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup di Jakarta menjadi bagian dari upaya mengembangkan ekosistem motorsport di Indonesia. Deputy Chief Sarga Motorsport Ricky Wirjan mengatakan, ajang ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi internasional, tetapi juga pembangunan motorsport dalam jangka panjang.

”Ajang itu bukan sekadar menghadirkan satu event internasional, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk membangun ekosistem rallycross dan motorsport yang semakin kuat di Indonesia,” tutur Ricky.