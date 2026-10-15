FIA Rallycross World Cup 2026 Bawa Indonesia ke Panggung Dunia

Arsip para pembalap rallycrosss dalam ajang FIA Rallycross World Cup. (ANTARA/HO-Sagra Motorsport)
JawaPos.com - Ajang FIA Rallycross World Cup 2026 siap digelar di Ancol Rallycross Circuit Jakarta, pada 5 - 6 Desember sebagai momentum untuk membawa motosport Indonesia kembali ke panggung dunia, demikian disampaikan Sarga Motosport.
"Ajang itu bukan sekadar menghadirkan satu event internasional, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk membangun ekosistem rallycross dan motorsport yang semakin kuat di Indonesia," kata Deputy Chief of Sarga Motorsport Ricky Wirjan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Perlombaan itu akan menghadirkan persaingan sengit para pembalap kelas dunia dalam salah satu disiplin motorsport paling unik, yang memadukan lintasan aspal dan tanah.
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Rallycross berlangsung dalam balapan pendek berintensitas tinggi di atas dua karakter lintasan berbeda, dengan komposisi sekitar 60 persen aspal dan 40 persen tanah dan kerikil (gravel).
Ricky menjelaskan Sarga.Co melalui divisi Sarga Motorsport, dipercaya oleh Federation Internationale de l'Automobile (FIA) untuk menyelenggarakan ajang bergengsi itu.
Sarga Motorsport akan menyelenggarakan event itu selama lima tahun ke depan, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar strategis bagi pengembangan rallycross.
Ajang tersebut, lanjutnya, akan menjadi satu-satunya kompetisi motorsport internasional di Jakarta pada 2026.
Ricky menjelaskan selain memperkuat langkah dalam memajukan ekosistem olahraga dan hiburan premium dengan standard global di Indonesia, FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 juga mendukung posisi Jakarta sebagai kota global, terutama sebagai destinasi wisata olahraga dan hiburan olahraga di dunia jelang perayaan lima abad Kota Jakarta.
Seiring peningkatan antusiasme masyarakat terhadap gelaran motorsport internasional, ajang tersebut menargetkan 25.000 penonton setiap hari selama penyelenggaraan.
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