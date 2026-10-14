POSPENAS 2027 Diharapkan Mampu Lahirkan Atlet Santri Nasional dan Internas

JawaPos.com - Direktur Pemberdayaan Pesantren Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama Yusi Damayanti mengatakan, Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren (POSPENAS) 2027 akan digelar di Provinsi Jawa Barat.

Dari ajang POSPENAS itu diharapkan akan melahirkan atlet santri nasional dan internasional.

”Santri yang menjadi juara pada POSPENAS 2027 diharapkan akan memenuhi talenta atlet nasional maupun internasional,” kata Yusi Damayanti saat berkunjung ke Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dia menyatakan, kunjungan itu untuk membangun sinergitas dan kolaborasi serta membahas tentang persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren (POSPENAS) 2027 di Kantor KONI Pusat di Jakarta

Yusi Damayanti menjelaskan, akan ada pembinaan kepada santri secara berjenjang dan berkelanjutan sebelum pelaksanaan POSPENAS 2027. Mulai dari Tingkat Kabupaten dan Provinsi yang bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah.

”Kita ingin nanti ada pembinaan berjenjang sebelum POSPENAS 2027 digelar bekerja sama dengan KONI daerah,” ujar Yusi Damayanti.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman mengatakan, kegiatan yang tengah direncanakan Kementerian Agama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.