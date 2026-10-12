Alexander Zverev Catat Kemenangan ke-60 Musim 2026 Usai Tekuk Quentin Halys di Shanghai Masters

JawaPos.com – Alexander Zverev mencatatkan kemenangan ke-60 pada musim 2026 setelah mengalahkan Quentin Halys dengan skor 6-4, 6-7(8), 6-3 pada babak ketiga Rolex Shanghai Masters.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Senin (12/10), Petenis Jerman yang menempati peringkat kedua dunia tersebut membutuhkan waktu dua jam 17 menit untuk menuntaskan pertandingan di Qizhong Forest Sports City Arena, meskipun sempat menyia-nyiakan dua peluang match point pada tie-break set kedua.

Pencapaian tersebut menjadi kali ketiga Zverev meraih 60 kemenangan dalam satu musim setelah melakukannya pada 2018 dan 2024, ketika ia membukukan 69 kemenangan.

Zverev mengaku lebih mampu mengatur jadwal dan menentukan turnamen yang menjadi prioritas untuk mencapai performa terbaik dibandingkan pada awal kariernya, sehingga ia merasa pendekatan tersebut memberikan hasil positif sepanjang musim ini.

Zverev juga mengakui masih mengalami beberapa kekalahan yang seharusnya dapat dihindari, tetapi keberhasilannya meraih gelar Grand Slam di Roland Garros dan US Open serta mencapai final Wimbledon membuatnya puas dengan pencapaiannya.

Meski pertandingan melawan Halys berlangsung ketat, Zverev tidak menghadapi satu pun break point dan memuji kualitas servis lawannya yang dinilai sulit dibaca serta mampu memberikan tekanan sejak pukulan pertama.

Setelah melewati Halys, unggulan teratas tersebut akan menghadapi Alexander Bublik pada babak keempat setelah petenis Kazakhstan itu menyingkirkan Brandon Nakashima dalam pertandingan tiga set.

Zverev juga berpeluang memperbesar kesempatan merebut posisi nomor satu dunia untuk pertama kalinya serta mengamankan gelar petenis nomor satu akhir tahun jika mampu mencapai semifinal di Shanghai.