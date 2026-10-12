Lewis Hamilton Bertanggung Jawab Atas Strategi Buruk hingga Gagal Podium di F1 Singapura

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton)
JawaPos.com – Lewis Hamilton mengakui bertanggung jawab atas keputusan strategi yang membuatnya kehilangan peluang meraih podium pada Grand Prix Singapura Formula 1.
Dilansir dari laman Motorsport pada Senin (12/10), Pembalap Ferrari tersebut memilih tetap berada di lintasan ketika Virtual Safety Car (VSC) diberlakukan pada lap ke-39 setelah Lance Stroll menepi akibat dugaan masalah kopling pada mobil Aston Martin miliknya.
Keputusan tersebut berujung merugikan Hamilton yang akhirnya finis di posisi keenam, padahal sebelumnya ia bersaing di barisan depan bersama rekan setimnya, Charles Leclerc.
Saat VSC diberlakukan, Hamilton telah menggunakan ban lunak selama 21 lap, sedangkan Leclerc memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pit stop kedua dengan biaya waktu yang lebih rendah.
Hamilton justru bertahan hingga 44 lap menggunakan ban lunak dan kehilangan sekitar 41,5 detik akibat keputusan tersebut, bahkan finis hampir 46 detik di belakang Leclerc.
Seusai balapan, juara dunia tujuh kali itu meminta maaf melalui radio tim dan mengakui keputusannya telah membuat Ferrari kehilangan poin berharga.
Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menyatakan bahwa rencana awal tim adalah memasukkan kedua mobil ke pit saat VSC berlangsung, tetapi Hamilton memutuskan untuk tetap melaju.
Vasseur menilai keputusan tersebut sebagai kesalahan karena Ferrari berpeluang mengamankan posisi kedua dan ketiga jika strategi dijalankan sesuai rencana.
Hasil di Singapura membuat keunggulan Hamilton atas Max Verstappen dalam klasemen pembalap menyusut menjadi delapan poin setelah pembalap Red Bull tersebut meraih kemenangan perdananya di Marina Bay.
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